李燕破冰前夫 收百瓶訂單

李燕昨為自創品牌造勢，熱戀中的她沒幸福肥，反暴瘦8公斤。（粘耿豪攝）

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中國時報
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趙駿亞（左）上個月出書，李燕曾到場幫男友站台。（資料照片）
謝典霖

李燕22日為自創保養品牌造勢，她的現任男友趙駿亞拿信用卡請她代購15瓶，前夫、彰化縣議長謝典霖則有情有義訂了100瓶保養品，趙駿亞也知情。李燕昨笑說：「他（趙駿亞）當初出書時，我買了100本，保養品比較貴，他至少要買個50瓶吧。」她離場前，擔心媒體拿前夫和男友比較，雙手合十頻頻拜託，展露貼心護愛的一面。

李燕和前夫、彰化縣議長謝典霖3年前離婚後沒聯絡，但今年謝典霖看到她和趙駿亞的新聞，謝典霖致電關心：「交男朋友囉？他對妳好不好？」2人已破冰。她和趙駿亞交往8個月，是否有再婚計畫？她說：「我當時離婚時被問這題，曾回答不會再婚，如果再結不就打臉？我們才交往幾個月，還在磨合，目前沒有這個想法。」

男友讓她有安全感

她說趙駿亞沒求婚，但2人有談過未來，39歲的趙駿亞打算45歲到恆春經營民宿，「我覺得滿好的，如果各方面都安頓好的話，是可以過這樣的生活。」對於生小孩，她認為「如果沒結婚就不會生小孩」，也表示自己愛吃醋，不過趙駿亞對任何事都會說清楚，讓她有安全感。她為了保養品牌親力親為，自嘲太龜毛，層層壓力加上飲食節制，體重已從53掉到45公斤。

(中國時報)

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