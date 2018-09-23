Tiffany洩Bra單飛會台粉

2018年09月23日 04:11 中國時報 李承陽 報導

Tiffany昨在機場被拍到露出性感內衣。（范揚光攝）

今年中秋連假海外明星齊聚台灣，韓星有少女時代成員Tiffany、Red Velvet、iKON、WINNER、INFINITE成員L、A.C.E、SF9，以及21日剛辦完演唱會的VIXX LR，日團則有傑尼斯關8及泰劇《一年生》系列鮮肉演員，10組人馬接力登寶島會粉絲。

Tiffany昨（22日）抵台，穿白色深V上衣，出關時意外露出黑色蕾絲內衣，性感指數破表，面對守在登機門的10幾名粉絲不發一語，僅回甜美微笑，隨即走VIP通道通關，今是她首次在台舉辦個人見面會，2500張門票秒殺，除了見面會，29日也將推出全新單曲〈TEACH YOU〉。

iKON脫衣引騷動

韓男團iKON昨晚在林口體育館開唱，他們3度訪台，吸引3500人進場，票房1300萬。iKON帶來20多首歌曲，最後安可曲演唱中文版〈Love Scenario〉送給歌迷，團員們還互相較勁，搶著說為這次演唱會做的準備，成員俊會居然淡定地脫上衣引發騷動。

繼iKON演出後，同樣由YG娛樂打造的韓男團WINNER昨也分批抵台，隊長姜昇潤及金秦禹、李昇勳先抵達桃園機場，10多位粉絲送上禮物，3人拎著滿滿的禮物提袋；另一位團員宋旻浩也在傍晚抵台，今接力在台演出。

(中國時報)