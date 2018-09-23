《阿飛正傳》回味張國榮戲魂

2018年09月23日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

張國榮在片中飾演浪蕩不羈的「旭仔」。（華映提供）

電影《阿飛正傳》時隔28年再登大銀幕，該片由王家衛執導，集合香港巨星張國榮、劉嘉玲、劉德華、張曼玉、張學友、梁朝偉共演，電影策畫陳善之談起張國榮參演的契機，當年張告知封麥的決定時，順口說了一句：「我想拍王家衛的戲。」甚至承諾：「再辛苦都願意拍。」陳善之二話不說立即約王家衛和張在當天傍晚見面，2人一見如故，張拍攝時對NG毫無怨言，每天享受開工。

阿飛在廣東話中意指「小流氓」，但張國榮在片場不忘展現紳士風度，一場追打菲律賓人的戲，王家衛要求張自由發揮，但挨打的對象是樂師，並非專業演員，張特地交代陳善之跟對方說一聲：「沒有個人針對，因為我已不是我，是戲裡的角色，正式拍攝時他就是我要追打的人。」

打戲前知會對手

未料張入戲後拿起真鎚敲碎整個洗手盆，打到對方骨頭裂傷，張趕緊在下戲後關心傷勢，更表示若電影公司沒有妥善賠夠醫藥費，願意自行承擔負責。

王家衛原本想安排張國榮飾演的阿飛「旭仔」跳火車自殺，當時張勇敢回應：「做就做囉！」幸好陳善之擋下此事，認為風險太大，不要為拍片送命，因此安排殺手現身。但據知第一場首映時仍保留原版劇情，沒有殺手開槍，而是拍下旭仔原本站在行駛中的火車門口，鏡頭一轉只剩空蕩蕩的無人車廂口，象徵最後旭仔選擇跳下。

《阿飛正傳》數位修復版28日在台經典重映，影迷有機會再度一睹巨星風采。

(中國時報)