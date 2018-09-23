朱俐靜唱歌思母哭盡3年淚

2018年09月23日 04:11 中國時報 尤嬿妮 專訪

朱俐靜提起過世近2年的母親忍不住淚崩。（粘耿豪攝）

朱俐靜日前為孝親獎歌曲百忙抽空錄音。（粘耿豪攝）

朱俐靜（Miu）為響應「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」，獻聲演繹第一屆詞曲類得獎作品〈媽媽和我的相片〉。朱俐靜的母親2016年底罹癌驟逝，她去年9月錄製思母歌曲〈反對眼淚〉每唱必哭，「是淚流不止那種，從錄音到拍完MV應該哭完3年的眼淚。」這回獻聲 〈媽媽和我的相片〉，她坦言受邀當下雖一口答應，錄音前仍難免擔心，「本來沒想那麼多，要進錄音室前才有點怕勾起情緒，有情緒會錄比較久。」

朱俐靜哽咽說，〈媽媽和我的相片〉像唱給天上的媽媽聽，「這首歌直接點出母親與孩子間的感情，如此深刻的詞句，一定會想起媽媽，和母親間的情感一直在我心中不可能淡掉。」一聊起母親，她不到10秒鐘立刻落淚，止不住內心思念。

母親離開後，她為了不讓自己沉浸在難過情緒裡，快速回歸工作，將母親離世化作力量，全力衝刺事業，「一直提、一直想媽媽也無濟於事，我每一天、每一餐前，都會在心裡感謝食物，希望將這些好的正能量送給我身旁重要的人，當然包括天上的媽媽。」她依照母親生前習慣，為父親準備營養品、天然食物及日常用品，一肩扛起照顧爸爸的責任，她含淚說：「但自己總是沒媽媽那麼聰明，這些事做起來需要時間及精神，但做得很開心！」

老父隨她趴趴走

她的父親高齡80歲，常上網關注她的活動及新聞，有時還會出席活動，讓她非常心疼，「他很調皮不聽勸，有時候會坐公車晃到我的活動現場，也不事先跟我講，好幾次我在後台時有工作人員跑來告訴我爸爸在現場，他來我當然開心，但更多是擔心，畢竟老人家一個人在外面還是讓我很不放心。」因此她不時提醒爸爸告知外出行程，儘可能安排司機接送爸爸。

陪伴家人獲滿足

由於演藝工作時間不固定、忙起來沒日沒夜，朱俐靜除了顧好自己的健康，不讓家人擔心，也盡可能多抽時間陪爸爸，即便只是一起看電視、在家聊天。她有感而發說：「人生無常，體會過失去親人，才明白與家人在一起的時間有多珍貴，我提醒自己每一天都要比昨天付出多一點，也許只是看場電影或跟朋友吃頓飯的時間，拿來陪伴老人家，把它當做自己的功課，慢慢習慣後，其實你會發現自己獲得的更多，那種滿足很難形容。」

(中國時報)