萬件作品齊拚 旺旺孝親獎

2018年09月23日 04:11 中國時報 李承陽 報導

【第2階段審查】大評審團名單（排名不分順序）

由旺旺集團主辦，40餘家海內外主流媒體協辦的旺旺孝親獎，自4月20日開跑以來，受到海內外華人社會各界高度的關注，徵集期間，創造一波波孝親話題，引領社會溫馨的正能量。

據組委會表示，截止8月31日止，共計收到報名件數10,572件，其中包括來自新加坡、馬來西亞、日本、越南、印尼、加拿大、美國、紐西蘭等地的作品，足以證明，歷經2屆孝親獎的舉辦，已成功推展孝親觀念。徵件作品經資格審查後，隨即展開3階段評審，目前已完成初審、複審前2階段的選拔，40餘位評審奮戰10天，以最挑剔的眼光，選出200件作品進入決賽，入圍比率只有不到2％。

10月公布獲獎名單

大評審團由主協辦單位及產官學界代表組成，評審委員北京現代音樂學院副院長馬鐵英表示：「我經過3遍聽辯、評審、比較才完成評審工作。今年有很多好作品，不乏出自專業創作者的高質量創作，競爭相當激烈，歌曲也好聽，可肯定今年獲獎作品的含金量特別高。」

第3階段總決審將在9月27日於上海舉行，會中預計選出社會組及學生組全球10強及金銀銅獎項，優秀作品將分別獲得10萬及5萬人民幣的獎金；獲獎名單將於10月1日至10月4日於官網公布。頒獎典禮將於10月17日於上海神旺大飯店舉行，會中將邀請兩岸協辦單位、評審委員及得獎者共同見證本次大賽的最終成果；頒獎典禮並於中天電視、愛奇藝進行轉播。

(中國時報)