S1智匯中心旗艦商辦拓商機

2018年09月23日 04:11 中國時報 李承陽 報導

TWDC是台灣唯一的蘋果授權訓練機構。（圖片提供佑順開發建設）

S1智匯中心外充滿藝文氣息的戶外裝置藝術。（圖片提供佑順開發建設）

臺中軟體園區內風景優美的東湖公園。（圖片提供佑順開發建設）

數位科技日新月異的時代，有創意之都美譽的台中，除了擁有多元化人才，經濟部加工出口區管理處更於101年5月，在繁華核心大里區正式開發「臺中軟體園區」，以科技、人文、學術、產業、自然等資源匯聚的概念，帶動中部區域發展並與北部軟體產業連結，迎接軟體當道的創意時代來臨。

看好園區整體開發的優質競爭力，台灣唯一的蘋果授權訓練機構TWDC，選擇正式進駐「S1智匯中心」。TWDC執行長蔡學欣表示，蘋果原廠授權的訓練機構在東南亞十分稀少，只在台、馬、菲成立，總數不到5家；原廠授權的相關課程，包含程式開發、影音後製等，只有蘋果認證的講師才能進行授課，搭配原廠設計的專業教育學程，讓學生快速上手、精準掌握蘋果生態圈中的各項服務。TWDC引進國外教育資源，提供在地服務，讓學生學習多元化的相關技術。課程結束後，TWDC會提供蘋果原廠完訓證明，或原地直接考取原廠認證。

綠意滿滿很藝術

TWDC選擇進駐臺中軟體園區，除了因S1智匯中心規畫100至300坪的辦公空間，供知識密集產業進駐，營造出國際級企業總部形象，也是台中唯一榮獲「耐震、智慧、綠建築」3大標章認證之旗艦商辦，與蘋果品牌講究數位科技、穩定與人文環保的概念不謀而合。

最重要的是，S1智匯中心並非只提供舒適便利的商辦空間，更以「產業鏈」的概念經營，帶動園區發展。S1智匯中心開發商「佑順開發建設」與主管機關「經濟部加工出口區管理處」及進駐企業將攜手打造「智匯菁英講堂」，舉辦軟體開發、產學合作、文藝展覽等活動，增加商機彙整交流，讓民眾走入園區，共享友善資源。

臺中軟體園區除了產學資源聚集，進駐的還有鼎新電腦、網銀國際及大里文創聚落，園區內視野開闊、錯落著藝術作品的東湖公園與具設計感的建築群，讓上班族享有市中心難得的綠意美景，也讓中區民眾多了一個休閒遊憩的好去處。

S1智匯中心企業進駐諮詢專線：04-24918068

TWDC開幕茶會

時間：2018年10月4日上午9:30～12:00

地點：臺中軟體園區S1智匯中心3F

報名請洽：service@twdc.tw

(中國時報)