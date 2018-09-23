森田隼人料理「讓人心中和平」

2018年09月23日 04:11 中國時報 何書青 專訪

香氣逼人的「炭燒酒粕澳洲牛舌」十分入味，表面微脆、肉質富彈性的口感迷人。（何書青攝）

「溏心蛋拌日本和牛」是生牛肉拌雞蛋的美味新詮釋。（台北晶華酒店提供）

「日本和牛壽喜燒」選用日本和牛肩胛部位，搭配特製醬汁和蛋黃，更顯鮮甜。（台北晶華酒店提供）

近年私廚料理受人追捧，精緻的用餐環境不受外人打擾，師傅不僅能更專心地烹調出高品質料理，賓客還能和主廚貼近互動。在日本擁4家私廚餐廳、2家燒肉餐廳的「六花界」餐飲集團社長兼主廚森田隼人（Hayato Morita）有「燒肉達人」之稱，旗下最夯的餐廳目前訂位要2年後才能嘗到，但仍有許多饕客甘願等上一年半載只為見他一面、品嘗其料理。

大阪出生的森田隼人並非餐飲學歷背景，而是建築系高材生，後因熱愛拳擊運動，知道攝取蛋白質對體能很重要，才開始研究牛肉、投入料理界，森田隼人說：「自學很辛苦，沒人教我，也沒有教科書，只有從不斷失敗中再試。」他的勤奮換來好成績，首家燒肉餐廳「六花界」店面雖小，卻天天大排長龍。

森田隼人將拳擊場上勝者為王的信念帶進廚房，打造最頂尖的料理成為他追逐的冠軍腰帶，但一場悲劇，徹底改變了他的信念。他過去曾指導日本世界級拳擊選手，某年他所認識的拳手在練習中過世，令他意識到料理和拳擊一樣，其實根本不是一場你死我活的戰爭。

私廚餐廳地址隱密

拳擊是拳手與拳手間鮮血與汗水的溝通，料理則是廚師與饕客間一場讓身心舒暢愉悅的溝通，「做出讓人感到心中和平的料理」就此成為他的理念。

「我每天都跟外面排不到的客人說抱歉，他們都說沒關係、會等我。」森田隼人首家餐廳的成功，也讓他重新思索他與客人間的溝通方式，為不再讓客人站在店外苦等，他開設了首家私廚餐廳「初花一家」，賓客不會獲知餐廳地址，而是約在某個地點，再由專人接至餐廳，為了用餐品質，餐期不可拍照、用手機，卻依然有大批饕客埋單。

接著他開設有360度投影體驗的「Crossom Morita」、僅為女性打造的「吟花」、清酒喝到飽的「五色櫻」、唯二對外開放的「Trylium」等餐廳，每間都熱門，他說：「吃完全部的餐廳，大概要花5、6年的等待時間。」

盼以料理貼近嚴父

從小他受到嚴格父親的影響，有著鬥士的大膽創新與仔細小心，他獨創出「日本酒吟釀熟成法」，以日本清酒每日悉心噴灑於牛肉進行乾式熟成，藉清酒裡的糖讓肉質更軟嫩，甚至連牛飼料也要求混入酒粕。

森田隼人剛結束9月在台北晶華酒店的客座，10月會再來台展開3天客座料理，對他而言挑戰更大的是，這次他的父親也會來台灣，將第1次品嘗他做的料理，「我想這會是個好開始」，期待彷彿總是隔著遙遠距離的嚴父，也能透過料理的溝通，讓彼此更貼近。

(中國時報)