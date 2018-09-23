2018年09月23日 04:11 中國時報 重報導何書青

「銀座うち山」主廚內山英仁10月來台灣客座，為饕客帶來精美懷石料理饗宴。（宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供）

近年國外米其林星級餐廳主廚來台舉辦的客座餐會不勝枚舉，但幾乎都集中於台北；不過近年奪下全台新開飯店成長率之冠的宜蘭，業者在這1級戰區的激烈競爭下，不僅在飯店設施、活動上想盡花招攬客，也開始力邀海外米其林星級餐廳主廚到此度假勝地獻藝，也使閃耀起星星光芒的宜蘭餐飲水準，逐漸與國際接軌。

重長榮鳳凰酒店（礁溪）近期邀請來自泰國曼谷的名廚Noom客座，他所掌廚的餐廳「Chim by Siam Wisdom」才在泰國首屆《2018曼谷米其林指南》摘下1星，他也曾被CNN票選為曼谷最佳廚師，還有「泰國料理鐵人」的響亮封號。這次來台，Noom攜手長榮鳳凰酒店（礁溪）西餐主廚吳建平端出泰菜晚宴，除了創意融合台灣、蘭陽在地食材與泰國料理，他在曼谷米其林晚宴上所發表的名菜也將在此重現。

重富泰式辛香美味的料理，置於泰國傳統和西式風格交錯的精美擺盤中，其中的瑪莎曼咖哩烤羊腿，還有米其林主廚在桌邊服務，餐期中也將上演主廚秀，現場烹炒香氣逼人的綠咖哩淋於澳洲和牛上。泰式料理少不了的椰香，在熱菜的黃咖哩雞椰子飯和甜點的芒果糯米椰奶冰淇淋都能嘗到。「泰精彩．米其林一星饗宴」為期4天，將於9月28日至10月1日舉辦，晚餐每位3200元+10％。

重限時預定免服務費

重宜蘭力麗威斯汀度假酒店10月邀來的主廚也大有來頭，來自日本的主廚內山英仁（Uchiyama Hidehito），所開設的「銀座うち山」餐廳已連續11年奪下《東京米其林指南》1星殊榮，這次將為台灣饕客帶來精緻而富自然美學的懷石料理晚宴。

重內山英仁秉持日本料理精神，將食材的優點發揮到極限，因此掌握產地食材至關重要；他擅長茶懷石料理，為了這次客座提前飛來台灣，到宜蘭細細了解在地食材，準備帶來一場細膩迷人的懷石料理饗宴。「2018舞綻食藝 米其林餐酒會」為期僅2天，將於10月19日至10月20日登場，午餐每位3200元+10％，晚餐每位6600元+10％；30日前預訂可享免10％服務費之優惠。

(中國時報)