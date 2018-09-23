《外慾》經典重映 回味喬凡娜虐戀

喬凡娜梅諾茲歐那當時還是新人，就將少婦微妙情感詮釋地相當細膩。（海鵬提供）

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中國時報
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雷歐波瓦（後）因與喬凡娜梅諾茲歐那的偷情演得精彩，讓他晉身好萊塢 明星。（海鵬提供）

被奉為美味愛情經典的義大利電影《外慾》，是近代義大利電影最充滿慾望的一頁，今年正逢15周年，推出數位修復，重現這段疾首虐心的禁忌之愛。

《外慾》15年前席捲義國電影票房，橫掃義大利奧斯卡12項大獎提名，是繼《美麗人生》後堪稱義大利最傳奇的電影。電影席捲全球，除了導演，最大功臣就是女主角喬凡娜梅諾茲歐那（Giovanna Mezzogiorno）。出生於演藝世家的喬凡娜，受影帝父親維多李奧梅諾茲歐那（Vittorio Mezzogiorno）影響，原本立志成為芭蕾舞者後轉往電影界發展。當時還是新人的喬凡娜，冒險挑梁演出遊走外遇邊緣的人妻，讓她一舉登上「義大利奧斯卡」影后。

外型斯文、內心狂野的雷歐波瓦（Raoul Bova），也因此奠定「義大利情聖」形象，吸引好萊塢登門邀請演出《托斯卡尼艷陽下》，晉身成為票房巨星。

3主角情感糾葛

另外全片靈魂人物是曾主演《巴黎最後探戈》、廣為人知的影帝馬西摩吉洛提（Massimo Girotti）飾演失憶老人，牽動3個主角之間的敏感愛慾神經，也使得他年輕時的同性愛祕密呼之欲出。這個角色雖然寡言，卻字字珠璣，特別是他與喬凡娜促膝長談時，一句「別以為有呼吸就是活著」成全片最經典金句。高齡86歲的他演完該片便長逝，使《外慾》成為他的遺作。

(中國時報)

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