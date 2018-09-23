松田龍平平凡男子棋士夢

松田龍平（左）飾演的瀨川晶司確有其人。（可樂電影提供）

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中國時報
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松田龍平在片中挑戰成為職業棋士，過程相當勵志。（可樂電影提供）

電影《愛哭鬼的棋蹟》改編自日本職業棋士瀨川晶司同名自傳小說，由《火花》編劇、《藍色青春》、《閃靈教主》導演豐田利晃執導，演員找來夢幻卡司松田龍平、野田洋次郎、妻夫木聰、永山絢斗、染谷將太、松隆子、小林薰、國村隼、藤原龍也等人，整部電影星光熠熠。

當中主角松田龍平和豐田利晃已是二度大銀幕合作，2人在2001年拍攝電影《藍色青春》時，已獲得廣大好評，在獨立電影界大放異彩，奠定了豐田利晃的導演地位，也讓松田龍平此後成為大銀幕常客，2人都算是彼此的貴人。

松田龍平在電影中演出一位溫順樸實、別無特長的平凡男子，人生第一次贏得讚賞的才華便是將棋，因此決定加入高手雲集的國家級職業棋士培養機構「獎勵會」，然而得面對獎勵會嚴格的規定「年滿26歲前必須升上四段，否則終生不得成為職業棋士」，松田龍平在經歷學齡時期的失利後，成為社會人士的他將再一次重拾夢想挑戰棋士之路。

豐田利晃拍片圓夢

巧的是今年是豐田利晃以導演身分出道20周年，本片是他執導的第10部作品，而他本人也曾在關西獎勵會接受將棋職業棋士培訓，直到17歲才退會，和片中松田龍平飾演的角色背景有幾分相似，也算是用另一種方式完成當年的棋士夢，足見2人戲裡戲外都超級有緣。

(中國時報)

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