雅痞威士忌開創酩飲新風潮

2018年09月23日 04:11 中國時報 報導王儒哲

納坎度21年 單一麥芽威士忌熟成於波本桶與雪莉桶，有著濃郁的蜂蜜香草氣息及杏仁、草莓的香氣。ABV43％建議售價：3690元（圖片提供帝亞吉歐）

納坎度18年 單一麥芽威士忌熟成於波本桶與雪莉桶，有著水梨與柑橘的果甜香味，另些許來自雪莉的辛香滋味，讓口感整體更為豐富。ABV43％ 建議售價：1990元（圖片提供帝亞吉歐）

納坎度15年 單一麥芽威士忌熟成於波本桶與雪莉桶，更多了溫暖的堅果、烤蘋果、葡萄乾風味與一絲細緻的煙燻木質香氣。ABV43％ 建議售價：1290元（圖片提供帝亞吉歐）

納坎度12年 單一麥芽威士忌熟成於波本桶與雪莉桶，擁有迷人的蜂蜜青草馨香，是最容易親近的威士忌。ABV43％ 建議售價：820元（圖片提供帝亞吉歐）

納坎度單一麥芽威士忌3大特色

帝亞吉歐旗下共有近30家威士忌酒廠，口感風味各異且各自有其擁戴者，滿足絕大部分威士忌品酩者喜好。其中「Knockando納坎度酒廠」以帶有豐富層次風味、口感圓潤醇順，卻又酒體輕盈爽朗的風格，擄獲一票威士忌粉絲的推崇，且納坎度酒廠至今仍僅保留8％酒藏裝瓶，生產的高年分酒款又罕見地皆標註其蒸餾年度，終於帝亞吉歐以酒廠為名，在台正式推出「納坎度蘇格蘭單一麥芽威士忌」，底蘊深厚，可謂斯貝賽區的雅痞威士忌，開創一股威士忌清流風潮。

「納坎度酒廠」由John Thompson在1898年所創建，由當時頗具盛名的建築師Charles Doig所設計，以其高聳的寶塔型屋頂為標示，成為斯貝賽河邊最具指標的建築地標。位於斯貝賽河邊的「納坎度（Knockando）」酒廠是所在村莊之名，在蓋爾語原意中為「黑色小山丘」，該地依山傍水的自然美景，匯集地靈之優勢，採擷來自於匯聚純淨高山雪水的Cardnach泉水，並擁有獨家使用權。使得納坎度成為唯一一間能擁有Cardnach泉水所帶來細緻香甜口感的麥芽威士忌酒廠。

採擷純淨泉水 口感細緻香甜

納坎度是斯貝賽單一麥芽威士忌的先驅之一，在調和式威士忌為主流的時期，它就意識到了單一麥芽威士忌的重要性，在1978年納坎度就推出了第一款12年單一麥芽威士忌。

此次台灣帝亞吉歐引台面市4支不同年分的酒款，欲了解詳細品牌及通路銷售資訊，逕洽尊榮服務專線0809-066-661。

飲酒過量有害健康

(中國時報)