花王巡迴全台小學傳授家事祕笈

花王巡迴全台小學傳授家事祕笈。（圖片提供花王）

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中國時報
報導蔣皓祥

花王（台灣）與靖娟兒童安全文教基金會自2011年開始合作推廣「兒童清潔安全教育」，今年邁入第8年，每年9月至10月間，針對國小學童推廣兒童清潔安全教育，每年有超過500所以上學校申請，由老師帶領學生學習《我的家事小秘笈》等教材，或由花王員工化身家事達人，拜訪其中12所小學教導小朋友安全、有效率的清潔方法，小朋友除了透過教案學習自理，更延伸至團隊合作、觀察環境、解決問題等多重學習發展。

截至今年，累計有超過40萬名兒童學習過這份教案。而花王（台灣）今年首次獲選《天下雜誌》2018年「企業公民獎」，9月18日開始，秉持回饋社會理念，由董事長兼總經理大熊康生與上百位花王員工，走入校園為兒童清潔教育貢獻心力。

這些課本以外的清潔學習教育，助學齡兒童找到課業外的快樂與自信，獲得眾多教師與家長的認同。今年9月再次由花王（台灣）董事長兼總經理大熊康生帶領同仁以台北市光復國小為起點，實際走訪台北、新北、新竹、台中、高雄的12所小學，教案更推廣至其他縣市甚至外島上百所小學。

靖娟基金會與花王（台灣）股份有限公司為推動兒童清潔安全教育，為使更多學校能獲得清潔安全教育的資源，今年邀請到臺北市政府教育局、新北市政府教育局、桃園市政府教育局、臺中市政府教育局、臺南市政府教育局、高雄市政府教育局、宜蘭縣政府教育處、基隆市政府教育處、新竹市政府教育處、新竹縣政府教育處、南投縣政府教育處、雲林縣政府教育處、嘉義市政府教育處、屏東縣政府教育處、花蓮縣政府教育處、臺東縣政府教育處、澎湖縣政府教育處、金門縣政府教育處擔任活動指導單位，並開放全台國小以學校為單位申請教案，教材數量有限，發放完畢為止。

本教案設定為三年級學童為目標對象，請以一間學校為一個單位報名，線上填寫報名表單（www.safe.org.tw/news/announce_detail/297），並來電確認。相關問題，請聯繫靖娟基金會高婉毓小姐：（02）2881-1200分機217，Email：hero70910@safe.org.tw。

(中國時報)

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