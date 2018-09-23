中美洲海鮮採購團創造三贏。

2018年09月23日 04:11 中國時報 報導黃詩芬

為落實經貿外交政策，協助我業者對中美洲邦交國採購，並提供台灣消費者質佳多元海鮮，外貿協會受外交部委託於9月上旬籌組中美洲海鮮採購團，赴瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜三邦交國辦理採購洽談會與參訪，成果大豐收，累計現場成交金額1106萬美元，後續1年潛在商機更達4600萬美元。外貿協會隨即於9月21日舉辦成果記者會，發表此次豐碩的成果。

外貿協會董事長黃志芳致詞時指出，外貿協會因應政府推出「踏實外交，互惠互助」的外交策略，致力協助政府透過經貿外交與邦交國加強永續夥伴關係，去年8月，貿協首度接受外交部委託依照友邦國家優勢產業及我國進口需求，籌組了「中南美洲牛肉海鮮產業投資暨採購團」，帶領7家進口商前進巴拉圭、尼加拉瓜及宏都拉斯。今年再接再勵籌組「中美洲海鮮產業採購團」，帶領10家台灣進口商在瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜採購冷凍白蝦與冷凍龍蝦等海鮮，成果豐碩。

這次外交部與外貿協會合作策畫本案，讓瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜三國政府感受與我國簽署FTA的利基，及供應商了解到我國的消費實力，也提供給國人來自中美洲邦交國的優質海鮮，可謂創造三贏。

瓜地馬拉去年是台灣冷凍白蝦第六大進口來源，雖目前白蝦養殖規模較小，但未來仍有發展空間，提供多元化的海鮮種類；台灣是尼加拉瓜水產品出口第二大市場，僅次於美國，更是冷凍白蝦及熟凍龍蝦總出口第一大市場；宏都拉斯年出口白蝦2.2億美元，台灣占18％；目前尼、宏兩國已躍升我國冷凍白蝦前兩大供應國，2017年台灣自兩國進口總值達8600萬美元，占我國全年進口白蝦比例高達37％，而這次採購團在宏都拉斯成交金額更居三站首位。

(中國時報)