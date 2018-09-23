摩瑟水晶盛宴 看見大師工藝

2018年09月23日 04:11 中國時報 報導魏嘉虹

大堡礁花瓶（圖片提供國裕）

氣壯山河（圖片提供國裕）

珍珠女郎（圖片提供國裕）

2018 Moser雲河星彩─點亮水晶藝術的美麗星空特展行程

2018年摩瑟水晶特展，將由賀魯貝克、史卡拉、雷瑟、查魯帕克、杰樂奇和史沃博達等6位重量級藝術大師瑰麗的傳世力作，隆重登場。

傳承歷代大師們的工藝神聖使命，今年每位摩瑟藝術家持續發揮神奇創意，構圖打破窠臼、思維新穎獨具、視覺寫實寫意，以多層次套色和拋光技術，打造立體感和光影變化，賦予每件作品嶄新的生命力度，提供世人欣賞奧妙水晶藝術的夢幻天空。

有捷克「魔法水晶雕刻師」美譽的湯瑪斯‧雷瑟（Tomas Lesser）大師，將再度訪台，展演出神入化的精湛雕工，和分享他帶來的「大堡礁」、「珍珠女郎」、「蘿拉夢蝶」等多件令人驚豔的年度系列鉅作。引領著台灣水晶愛好者，深度鑑賞摩瑟璀璨的藝術饗宴。

雷瑟大師是全球嫻熟銅輪或砂輪雕刻的古法技藝屈指可數的大師之一，更是箇中的佼佼者。他在摩瑟20餘年歲月中，創作無數膾炙人口作品。

捷克摩瑟水晶1857年創立至今，在全球水晶技藝領域，一直享有「國王水晶‧水晶王國」尊榮。它高難度的漸層變色技法，舉世無雙；銅輪雕刻技藝，能在光滑的水晶面上創造油畫般的立體效果與明暗變化，讓人目幻神迷；描金技巧與琺瑯彩繪，像一首華美的戀歌，以綺麗的音階起舞，又以奇美的音符終結，達登峰造極境界。是世界頂級收藏家爭相收藏的夢幻逸品！

(中國時報)