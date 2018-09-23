《刀說異數》曝素還真大婚

2018年09月23日 04:11 中國時報 李承陽 報導

素還真（左）與風采鈴結婚的造型在特展搶先曝光。圖片提供霹靂國際多媒體

懸空棋盤是新劇裡的實際場景。圖片提供霹靂國際多媒體

為期3個月的「霹靂藝術科幻特展」即將在明（24日）來到尾聲，不論是老戲迷來看門道，還是新朋友剛入坑，或許不難發現整個特展，藏著滿滿年底上映的新劇《刀說異數》彩蛋，其中在展區「名人堂」展示素還真與風采鈴結婚版的造型，正是曝光兩人在《刀說》大婚的經典畫面。

而在展區「懸空棋盤」正道一方素還真、一頁書、崎路人，對弈邪方太黃君、半尺劍、冥海龍靈，這6人造型均是《刀說》中的原形，部分打鬥姿勢也跟劇情裡一樣，可從已曝光的《刀說》主題曲〈驚雷自從〉窺知一二。

拍照分享抽好禮

接著出現在「等活地顎」的狂人南宮取，與其宿敵等活天羅也都是新劇造型曝光，加上陰氣十足的等活老樹，宛如闖入《刀說》片場；另有「蹈天橋」裡的花信風唯美裸體舞刀搶先看；看到更細節的部分，在「名人堂」一角，還有素還真新劇的便服造型，以及在「琉璃仙境」有葉小釵新劇造型本尊曝光。

另外展覽的最後一波活動，只要來看展的戲迷在特展粉絲團上傳分享「你所拍攝最中意的一張照片或合照」，並標記霹靂藝術科幻特展，就有機會抽隨機款霹靂英雄打火機，秀照片也同時拿好康。

(中國時報)