以筆為心 秦篆鈔經的佛教藝術

2018年09月23日 04:11 中國時報 報導何志平

中央健保署展覽常琛法師的墨寶。（釋常琛提供）

常琛法師的秦篆書法作品。（釋常琛提供）

因緣使然，在堪稱當代兩岸書法第一人的古文字學者高華山住所，結識台灣僅見以秦篆書寫「金剛經」並付梓流傳的出家師父常琛法師。聽她娓娓道來鈔經的典故與歷程，收穫與際遇，心境與法緣，彷彿這支軟綿綿的毛刷即是「道」。

早已聽聞常琛法師曾用6個月的時間以秦篆書寫，裝裱後長達62餘公尺的「金剛般若波羅蜜經」大長卷，但當看到印刷成冊的經文時仍甚感震撼。她說，「我2005年隨法鼓山聖嚴法師出家，在僧團8年中法喜常樂，攝心觀照，也從法鼓山僧伽大學禪學系畢業，領執於法鼓山襌堂及齋明寺典座。但2013年受眼疾所擾，讓我感受到這或許是修行的轉折點，後離開僧團踽踽獨行中覺察自己必須找件能內觀、沉澱、及思考的『事』來做，去聽聽自己內在的聲音，安定離開僧團的『心』。」

以秦篆書寫62公尺金剛經

智慧如常琛法師旋即想起出家前，曾隨書法大家高華山老師學習6年的秦篆。記憶中高老師曾要求她鈔寫篆體《心經》，而篆體艱澀難懂，字面上毫無趣味可言。她說，當接觸到篆體時就發現它可以直指人心，可以在最短暫的時間讓身心收攝，安定下來。所以當下班後往往可從7、8點寫到半夜2、3點，卻樂此不疲，後來連父母都認為她的出家會不會是和寫書法有關。

常琛法師說，秦篆不似行草書般可恣意奔騰，意念所致。它的起落回收，筆鋒運行，必須中規中矩，甚至筆端轉的方向略為突出，字的意思就可能不同了。這樣形式的書寫最適鈔經，有如「練心」，在不增減一分，起心動念之間去調伏自己的內心，是一種「定」的境界。她說，高華山老師非常重視「字」的規矩，造就他如今的境界，這部分與襌意是有相通之處的。

常琛法師分享印光法師的語錄說：「寫經不同寫字屏，取其神趣，不必工整。若寫經，宜如進士寫策，一筆不容苟簡。其體必須依正式體。古今多少有以行草體寫經者，光絕不贊同。」這位以「常慚愧僧」署名著作的法師，法緣深厚，中外聞名，讓她更堅信秦篆是用來修心，一筆一劃少有個人風格，如同《金剛經》中的無我相、無人相、無眾生相、無壽者相的意涵。

拿起桌上的《心經》、《六祖法寶壇經無相頌》等印刷品，封面均為香港大學教授，也是佛教藝術家、書法家崔中慧的題字。常琛法師說，和崔中慧老師結緣是2005年法鼓山「安座佛像鈔經裝藏」，當時崔中慧老師希望常琛法師以秦篆鈔寫《金剛經》，但因時間等諸多因素，改以《心經》及《阿彌陀經》參與。但以秦篆鈔寫《金剛經》的發願的種子，卻慢慢滋長，等待緣起。

書法禪的意義在修心

離開僧團的常琛法師在因緣下開始推動鈔經班，在眾師兄姐口耳相傳下參與的學生愈來愈多，雖有學生因緣不具足而來來去去，但「以筆為心」的發心讓她忙碌不已。她說，惠敏法師曾以閱讀來說終身學習五戒，包括：記錄、研究、分享、發表、及實踐。常琛法師讓學生每次鈔經約20來字，從頭到尾完成這件事，寫完後他們要落款，她還要蓋章，並讓同學分享鈔寫過程的身心覺察與迴向，這堂課才算結束。這是「修心」，也是「書法禪」的意義，由書寫中借字練心，並透過筆跡察覺自我當下的心境，進而到達身心合一，漸漸的在清楚、放鬆中，去感受書寫的禪悅。

去年，在學生們的提議下，常琛法師的鈔經班開始在全台各大醫療院所巡迴展覽，並受到廣大的歡迎，到明年10場行程己排滿，而她發願書寫但擱置9年的篆體《金剛經》也於2016年出版。問法師鈔經中最為困難為何？她說，不論五千餘字的《金剛經》或準備書寫的《觀世音菩薩普門品經》，最難的是要確認篆體的正確性，把經文內容全部轉換篆體並記載在冊子中，這是準備功夫最難也最重要的。常琛法師曾說，鈔經的利益不勝枚舉，從虔誠恭敬的發心，進而深入經藏「隨文作觀」，開啟智慧，自利利人。讓人在最短的時間裡心有所依止，保持覺照、專注、安定，可達解脫境地無疑。

經書絕大部分是以楷書寫之，但以圓潤遒麗的篆體書寫可謂極少，原因在於其不易識讀及字體的精確性。但這些都不能掩蓋其讓書寫者調伏心性、觀照自我；讓觀賞者進入安祥、平和及寧靜的心境，從而悠遊在宗教與藝術之間。

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(中國時報)