頭條探索－兒虐 讓人槌心肝！每天164件 小英看見了嗎？

2018年09月24日 04:10 中國時報 簡立欣 、 游昇俯

秋節的前夕，新竹3歲男童遭親生父親和同居人綁在陽台，台南7歲男童遭同住在寄養家庭的11歲男童性侵，一天之內南北都發生令人心痛的虐童案件；查閱近年兒少保護通報件數，遠的不說，光是最近4年就從3萬多件增為去年的將近6萬件，增加了7成多，等於每天有164件，相當每個小時有6.8件兒虐發生，令人不禁要問：台灣社會怎麼了？

去年6萬件 誰來救救孩子

根據衛福部的資料，近年兒虐通報案件飆升，從2003年《兒童少年保護法》公布當年的8494件，到2010年一下子增加到3萬件，之後幾乎沒減少過；2013年3萬4545件，增加到去年的5萬9912件。再看今年，第一季已經發生了1萬2641件，每天都有140件、每個小時有5.85件，等於每10分鐘有一件兒虐案件發生。

以今年的情況為例，根據衛福部統計，由社工人員、教育人員以及警察通報最多，占了將近8成；兒少團體則認為，家暴案件除了及時探視，社會也應發揮安全網功能，發揮互助精神及時通報，「不要認為是別人家的事。」

但令人不安的是，目前官方的兒童保護安全網顯然不夠，因為早有醫師指出，兒少保護「黑數」約是通報量的3到6倍，真正人數可能遠超過想像，不可能通通丟給社工。

至於社會安全網，當今的氛圍經濟不彰、百業蕭條、人際之間缺乏信任，兒虐案某種程度上正是這種社會環境下的結果，又如何要民眾「雞婆」一點去管別人家的事？

孩子的問題 比選舉還重要

兒童是全人類的寶貝，在少子化的台灣理當更是如此，過去幾年來台灣卻成為「虐童之島」，每每這類案件一發生，身為父母的人都會有撕裂心肝之痛，根本不忍心看；上個月資深音樂人許常德、這個月媒體人徐宗懋都發文痛批，歷代的政府不針對這樣的事件好好提出方案，卻都只是忙著批評前朝政府，「孩子的問題真的比選舉重要。」

只有最扭曲、破碎的靈魂，才會去傷害最無辜純潔的孩童，兒虐問題是整個社會生病了，卻由最弱者去承擔；我們希望蔡政府正視兒虐問題，好好「想想」，救救孩子！

(中國時報)