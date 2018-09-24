中秋收假 避9大地雷路段！北部天雨路滑

中秋節連假23日為收假日前一天，出現首波北返車潮，在中秋節前一天的月色下，許多車輛北返回台北收假。（鄭任南攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

今（24）日是中秋節，也是連假最後一天，不過天候不佳，高速公路局預估，儘管雨勢不大，除部分民眾不出門外，在國道上的車輛會因為天雨路滑降速，可能造成國1新竹系統、國3關西至大溪及國5頭城至坪林等9大路段易塞車，想避開車潮，民眾可多利用今日上午上國道。

根據氣象局預報，受到東北風影響，今天北部、東半部雨勢明顯，看到月亮的機率不大，中南部則是多雲到晴，午後有雷陣雨，伴隨降雨，北部、東北部高溫可降攝氏3至6度，秋意明顯。

中午過後 又一波北返潮

國道昨天下午已開始湧現北返車潮，高公局交通管理組科長楊進彥指出，預計今天中午過後，會再有一波北返潮，且受到天候不佳，國道用路人擔心雨天打滑，車速會降下來，可能造成塞車。

楊進彥表示，預估9大路段易塞車，包括今中午過後國1西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至竹北；國3關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國5頭城至坪林、國6舊正至霧峰系統等。呼籲用路人今日上午提早出門，以避免塞車，並在行駛時保持安全間距；若行駛途中遇大雨且壅塞時，應小心、耐心駕駛，也可考量行駛替代道路避開壅塞路段。

國5北上 14時起高乘載

因應今日交通狀況，高公局將於14時至21時實施國5北上高乘載管制，全天封閉國1虎尾、埔鹽系統北上入口與國3竹南北上入口，另國道全線仍採單一費率，無20公里優惠里程，0至5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統8折收費、匝道儀控、開放路肩等措施。

天氣方面，中央氣象局預報員陳建安表示，受東北風影響，今天北部及東半部雲量增多，會有明顯間歇性降雨，大台北地區、宜蘭、桃園及東北角雨勢較明顯，有大雨到局部豪雨，中南部天氣則與昨日相同，多雲到晴、午後雷陣雨；賞月條件，以中南部最適合，台東、花蓮在短暫降雨的空檔，也還有一些機會。

(中國時報)

學測改選考 頂尖科系爭更凶

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。