中秋收假 避9大地雷路段！北部天雨路滑

2018年09月24日 04:10 中國時報 王思慧 、 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

今（24）日是中秋節，也是連假最後一天，不過天候不佳，高速公路局預估，儘管雨勢不大，除部分民眾不出門外，在國道上的車輛會因為天雨路滑降速，可能造成國1新竹系統、國3關西至大溪及國5頭城至坪林等9大路段易塞車，想避開車潮，民眾可多利用今日上午上國道。

根據氣象局預報，受到東北風影響，今天北部、東半部雨勢明顯，看到月亮的機率不大，中南部則是多雲到晴，午後有雷陣雨，伴隨降雨，北部、東北部高溫可降攝氏3至6度，秋意明顯。

中午過後 又一波北返潮

國道昨天下午已開始湧現北返車潮，高公局交通管理組科長楊進彥指出，預計今天中午過後，會再有一波北返潮，且受到天候不佳，國道用路人擔心雨天打滑，車速會降下來，可能造成塞車。

楊進彥表示，預估9大路段易塞車，包括今中午過後國1西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至竹北；國3關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國5頭城至坪林、國6舊正至霧峰系統等。呼籲用路人今日上午提早出門，以避免塞車，並在行駛時保持安全間距；若行駛途中遇大雨且壅塞時，應小心、耐心駕駛，也可考量行駛替代道路避開壅塞路段。

國5北上 14時起高乘載

因應今日交通狀況，高公局將於14時至21時實施國5北上高乘載管制，全天封閉國1虎尾、埔鹽系統北上入口與國3竹南北上入口，另國道全線仍採單一費率，無20公里優惠里程，0至5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統8折收費、匝道儀控、開放路肩等措施。

天氣方面，中央氣象局預報員陳建安表示，受東北風影響，今天北部及東半部雲量增多，會有明顯間歇性降雨，大台北地區、宜蘭、桃園及東北角雨勢較明顯，有大雨到局部豪雨，中南部天氣則與昨日相同，多雲到晴、午後雷陣雨；賞月條件，以中南部最適合，台東、花蓮在短暫降雨的空檔，也還有一些機會。

(中國時報)