陸美貿易開戰 大戶兩邊壓寶！狂掃美元 也撿便宜人民幣

陸美貿易戰升溫，值得注意的是，許多大戶除加碼美元，撿便宜人民幣也沒手軟，兩邊壓寶。（中新社、美聯社）

友善列印
中國時報
／台北報導

陸美貿易戰升溫，聯準會9月底升息更是箭在弦上，外銀透露，身價上億的財管客戶認為「美元會更強」，下半年以來狂掃美元，只要有優利方案上架，短時間內就額度用盡；值得注意的是，更多大戶除加碼美元，撿便宜人民幣也沒手軟，堪稱「兩邊壓寶」。

人民幣保單大噴發 增近9倍
國銀人民幣存款 不減反增

陸美貿易戰愈演愈烈，美國今日起將對大陸進行第二階段，也就是對2,000億美元進口產品加徵10％關稅，明年起稅率再升至25％。美國總統川普日前接受福斯新聞網專訪時說，大陸傷害美國已經很久了，美國別無選擇。

聯準會升息箭在弦上

除了陸美貿易戰變數，隨著美國經濟出現強勁復甦，聯準會（Fed）9月25日將召開利率決策會議，由先前揭露的會後聲明，幾已篤定升息1碼（0.25個百分點），甚至擔心升息幅度不足以因應未來降息，鷹派立場強硬。

「看起來是兩件事，但其實原因就一個，美國經濟是強的！」資深外銀主管分析，美國敢打貿易戰，也就是仗著經濟強勁復甦，即便川普不希望聯準會再度升息，但聯準會有恃無恐升息的主要原因，還是經濟夠強。

事實上，從今年以來，財管大戶的美元需求就很強勁，尤其自貿易戰開打後，光四大外銀就吸了超過10億美元入袋，盛況空前，且這些限時限量的美元定存加碼，額度常不夠用，有些用戶沒存到，還會抱怨。

各銀行美元搶得兇，利率也見回不回。以匯豐為例，一口氣將美元定存利率拉到4％，不只超車人民幣成為最吸金貨幣，更讓國銀仿效，如北富銀近期就喊出「9愛揪團」，只要揪滿8人同團承作，3個月期年息可達5％。

危機入市「逆向思考」

除了美元炙手可熱，理專透露，這回陸美貿易戰打下來，人民幣重貶，雖然在匯率上輸了一截，但許多大戶「兩邊壓寶」，趁機撿便宜的人民幣，一改過去獨押美元作法，推估這是種危機入市的「逆向思考」。

匯銀主管認為，雖說強勢美元當前，但沒人知道貿易戰打下去，美元能強多久，況且從歐洲到亞洲，都不乏挑戰美元霸權的聲音，加上人民幣確實超貶，財管大戶兩邊壓寶，除認為美元升勢是強弩之末，也在分散風險。

(中國時報)

人民幣保單大噴發 增近9倍
國銀人民幣存款 不減反增
關稅重擊 台商融資雪上加霜
杜紫宸：拖逾半年 台衝擊大
人民幣保單大噴發 增近9倍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。