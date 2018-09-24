陸美貿易開戰 大戶兩邊壓寶！狂掃美元 也撿便宜人民幣

2018年09月24日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰升溫，聯準會9月底升息更是箭在弦上，外銀透露，身價上億的財管客戶認為「美元會更強」，下半年以來狂掃美元，只要有優利方案上架，短時間內就額度用盡；值得注意的是，更多大戶除加碼美元，撿便宜人民幣也沒手軟，堪稱「兩邊壓寶」。

陸美貿易戰愈演愈烈，美國今日起將對大陸進行第二階段，也就是對2,000億美元進口產品加徵10％關稅，明年起稅率再升至25％。美國總統川普日前接受福斯新聞網專訪時說，大陸傷害美國已經很久了，美國別無選擇。

聯準會升息箭在弦上

除了陸美貿易戰變數，隨著美國經濟出現強勁復甦，聯準會（Fed）9月25日將召開利率決策會議，由先前揭露的會後聲明，幾已篤定升息1碼（0.25個百分點），甚至擔心升息幅度不足以因應未來降息，鷹派立場強硬。

「看起來是兩件事，但其實原因就一個，美國經濟是強的！」資深外銀主管分析，美國敢打貿易戰，也就是仗著經濟強勁復甦，即便川普不希望聯準會再度升息，但聯準會有恃無恐升息的主要原因，還是經濟夠強。

事實上，從今年以來，財管大戶的美元需求就很強勁，尤其自貿易戰開打後，光四大外銀就吸了超過10億美元入袋，盛況空前，且這些限時限量的美元定存加碼，額度常不夠用，有些用戶沒存到，還會抱怨。

各銀行美元搶得兇，利率也見回不回。以匯豐為例，一口氣將美元定存利率拉到4％，不只超車人民幣成為最吸金貨幣，更讓國銀仿效，如北富銀近期就喊出「9愛揪團」，只要揪滿8人同團承作，3個月期年息可達5％。

危機入市「逆向思考」

除了美元炙手可熱，理專透露，這回陸美貿易戰打下來，人民幣重貶，雖然在匯率上輸了一截，但許多大戶「兩邊壓寶」，趁機撿便宜的人民幣，一改過去獨押美元作法，推估這是種危機入市的「逆向思考」。

匯銀主管認為，雖說強勢美元當前，但沒人知道貿易戰打下去，美元能強多久，況且從歐洲到亞洲，都不乏挑戰美元霸權的聲音，加上人民幣確實超貶，財管大戶兩邊壓寶，除認為美元升勢是強弩之末，也在分散風險。

(中國時報)