人民幣保單大噴發 增近9倍

2018年09月24日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

受到新台幣近來回貶影響，美元保單買氣已出現遞減，但人民幣保單卻呈「大噴發」，根據金管會統計，今年前7月人民幣保單新契約保費收入（FYP） 累計達人民幣58.74億元，較去年同期攀升近9倍、達889％。

永達保經董事長吳文永指出，人民幣匯率便宜，加上地緣關係，對已有新台幣、美元保單的民眾來說，更有資產配置的誘因，另外，去年人民幣保單的比較基期低，是成長倍增的主因。

據統計，人民幣保單中，幾乎由「投資型」保單囊括，新契約保費收入即占了人民幣56.59億元，較去年同期成長近11倍。壽險公司商品部主管表示，這些資金多半投入「六年目標到期」商品，連結新興市場債券基金為主，年報酬率預期4％至6％，明顯優於人民幣定存。

為什麼人民幣匯率貶，民眾願意投人民幣「投資型」保單呢？商品部主管分析，1、2年前外商銀行大力推年息3％至3.5％的人民幣優利定存，甚至連公股銀行都跟進，讓不少民眾增持人民幣資產，如今人民幣定存陸續到期，雖然年息入袋了，若換回美元或新台幣，在人民幣貶值的壓力下等於賠了匯率、根本沒賺頭，理專怕被客戶「罵翻」，只好鼓勵投資人「錢」進人民幣投資型保單，讓人民幣資金可暫時停泊。

另外，部分投資人認為，貿易戰總有一天結束，現在便宜買進人民幣、配置相關資產正是時候。

在美元走強之際，人民幣匯率「破7」不遠，甚至有外資機構悲觀預測，未來將進一步貶至7.5；吳文永認為，目前人民幣已經築底了，大陸官方不可能放任人民幣貶破7.5，這等於對外宣示只要有任何一個風吹草動，人民幣即「不堪一擊」，國際貨幣地位也將不保。

人民幣保單熱賣，但美元保單仍是外幣保單主力商品，金管會統計至今年7月底，美元保單（投資加傳統型）新契約保費收入逾114億美元，較去年同期成長40％，不過成長率已明顯減緩，這與新台幣自5月底貶破30元關卡有關。

(中國時報)