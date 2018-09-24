國銀人民幣存款 不減反增

2018年09月24日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰重擊人民幣匯率，不過根據中央銀行統計，國銀人民幣存款餘額不減反增，除了撿便宜的，還有因與台幣利差仍大，讓人民幣站穩資產配置中的「基本成分」，存戶對於匯率波動，容忍度慢慢提高。

陸美貿易爭端擴大，人民幣首當其衝，今年以來跌逾5％，在主要亞幣中僅好過印尼盾，為第二弱，不過近3個月以來，存款餘額卻增加，以個人戶為主的外匯指定銀行（DBU），8月底餘額來到人民幣2,813.51億元。

如果再把國際金融業務分行（OBU）納入，整體人民幣存款餘額超過3,100億元，折合約455億美元，占整體外匯存款餘額約1成，顯示人民幣在國人外幣資產配置中，已經有絕對份量，重要性緊追在美元、歐元之後。

匯銀主管表示，相較於人民幣今年受貿易戰影響，相對弱勢，同樣貶很大的新台幣，顯得抗跌許多，新台幣對人民幣約升值2％，用新台幣換人民幣，其實滿划算的，刺激民眾及企業紛紛進場撿便宜，帶動存款增加。

渣打個金負責人林素真表示，年初買人民幣要4.7元，但現在只要4.55元，人民幣走勢經過一波貶值後，來到相對便宜價位，就算陸美貿易戰未歇，但存戶容忍度提高，理性地分批進場加碼人民幣定存和債券基金。

國銀主管表示，人民幣存款增加，最主要還是利差因素，因坊間開出不論是1個月、3個月、6個月、9個月或1年期，年息至少3％，反觀新台幣1年期定儲利率僅1％，頗具誘因，進而讓人民幣成為資產的基本成分。

國銀主管分析，陸美開戰以來，人民幣反轉走貶，刺激新一波搶便宜買盤進場，尤其7月人民幣重貶，不只企業戶，就連向來動作比較慢的個人戶也加入，有些還是存活存，等人民幣止跌反彈時馬上出脫，賺些危機財。

(中國時報)