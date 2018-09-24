關稅重擊 台商融資雪上加霜

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰持續升溫，面對美國第二波對2000億美元大陸貨品加徵關稅，大陸台商也開始感受壓力。有台商受訪時表示，貿易戰影響層面廣，過去台商融資本來就不易，現在貿易戰來臨更是「雪上加霜」，融資困難度更上一層。不過，也有台商表示，目前兩波關稅打擊下，還未聽說融資更加困難的情況，「但若美國祭出第三波2670億美元，那就很難說了。」

澳門台商聯誼會第5屆會長、豪門文化科技創意有限公司董事長簡廷在昨日受訪時表示，中美貿易戰影響層面非常大，大陸台商也會受到波及，其中越仰賴對美出口的企業受害越重。

他說，台商在大陸融資本就不易，一方面是條件問題，二方面是利率問題，而陸美貿易戰來臨更是「雪上加霜」，融資困難度明顯上升。

簡廷在認為，從另一個角度來看，陸美貿易戰對於設廠在大陸的台商，反而是一次轉型的好契機，尤其大陸內需市場龐大，趁此機會，可化「危機」為轉「轉機」。以前大陸以勞力密集產業優勢為主，然而大陸經濟已騰飛，台商必須思考重新布局或轉型升級，才是正途。

廈門台協會長吳家瑩則表示，自己也有投資成衣工廠等傳統產業，但目前美國第一波與第二波關稅推出後，廈門台商還沒有出現融資困難的問題，當地政府也時常派人調研、提供協助，台商經營情況相對平順。

不過，他說，美國還可能追加第三波2670億美元的大陸產品關稅，「融資難易度是否有變化，到時候就不好說了，畢竟那影響範圍是全面的。」

吳家瑩指出，另一方面，陸美貿易戰也確實影響台商經營，有些台商對美出口，當地美企下單的產品若在關稅清單內，往往出現「取消訂單」或「延遲交貨」的狀況，讓台商利益受到損害。

(中國時報)

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