杜紫宸：拖逾半年 台衝擊大

2018年09月24日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰升級，前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸指出，大陸若一直被修理下去，台灣勢遭拖累，特別是貿易戰超過半年，遲未舒緩下，對台灣產業衝擊將相當大，不但無法享有轉單效益，自大陸出口貨品也因美方加徵關稅受波及，特別是，如人民幣被迫大幅升值，台商處境更將加雪上加霜，「台灣應謹慎看待這件事，若無法和平解決，對台商傷害比現在大！」

美對陸出口2000億美元商品加徵關稅，杜紫宸指出，勢將加重在大陸發展的台商壓力，因為在對岸台商經營業務，有很大一部分外銷至美國，不僅科技業，還有五金、機械、玩具、紡織等各式傳產，上一波就500億美元貨品加徵關稅，台商就已受到影響，這一波鎖定2000億美元商品，受到的衝擊更全面，這是無庸置疑的！

值得觀察的是，前面的500億美元貨品，不是工業材、中間材，就是些農產品，新一波加徵關稅措施上路，鎖定貨品則較偏向一般生活、消費等用品，所以目前外界關注的是美國企業界與消者會否反彈。杜紫宸說，如果反彈，就會對川普構成壓力，加徵關稅措施能實施多久，半年？或是一年？勢將受到考驗！預期在當地民間反彈聲浪高漲下，美國期中選舉後相關政策將進行修正。

杜紫宸說，如果期中選舉共和黨輸了，屆時川普要面對民主黨彈劾或杯葛，無力進一步對陸商品加增關稅，陸方應也不會再理會川普；反之，共和黨勝了，席次增加，川普便不會讓步，甚至進一步逼中國大陸坐上談判桌，用金融、農產等市場交換，讓美國得到較多產業利益。

「1985年日本大幅調升匯率、造成日本經濟20多年大蕭條的教訓，北京非常清楚，陸方最不會讓步的就是讓匯率大幅升值！」杜紫宸分析，若陸美重回談判桌，在匯率上，陸方應有所堅持，不致於讓人民幣大幅升值，而是以開放內需市場因應的可能性較高，如此對台商企業影響較小。因大陸內需市場，台商占比本就不大，只要人民幣不大幅升值，對台商來說應是好事。

(中國時報)