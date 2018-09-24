不忍 3歲童皮包骨 束帶綁陽台

2018年09月24日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市驚爆虐童！3歲童被用束帶綁在陽台，疑是生父與同居人所為，媽媽探視撞見兒子被虐，緊急報警送醫。（摘自爆料公社臉書）

新竹市1名3歲男童在父母離異後跟生父與其同居人同住，疑遭凌虐，生母聽聞女兒夢到弟弟死亡，22日下午前往探視，發現孩子遭生父與同居人以束帶綁住雙臂，關在陽台上，骨瘦如柴四肢有瘀傷，手指、四肢還沾有排洩物。檢方已核發保護令、限制其住居，男童則暫時交由生母帶回照顧。

女兒夢到弟死亡 母覺有異

虐童案昨天凌晨在《爆料公社》等多個臉書社團曝光後，引發網友眾怒，昨天上午還有氣憤的網友到生父租屋處丟雞蛋，警方擔心另出狀況加強巡邏，並呼籲網友冷靜，靜待檢警調查。房東擔心毀損房屋，並氣憤疑似虐兒行為，已直接請生父退租。

警方調查，男童父母在2017年10月離異，他與4歲的哥哥交給爸爸撫養，9歲的姊姊則是給媽媽撫養，媽媽對於2個兒子只有探視權。媽媽向警方表示，今年5月最後一次探視兒子後，之後想再看孩子都會被前夫以各種理由回絕，因此有長達4個多月沒看到兒子狀況。

母親表示女兒最近幾天轉述，睡覺時夢到弟弟死掉，越覺有異，22日下午直接到前夫租屋處看小孩，結果竟發現孩子裸體且四肢瘀青，被束帶綁住雙臂關在陽台。男童除了身上有瘀青傷外，身子是骨瘦如柴，左眼還有瘀血傷勢。陽台上竟留有糞便，男童的手指甲、腳趾甲也沾有排泄物，友人見狀氣得向警方報案救出男童。

男童送醫檢查，體重為17公斤，情緒已回穩，哥哥則無受虐跡象，社會處社工評估狀況後，先將兄弟倆讓生母帶回照顧，之後則將視生母經濟與生活情況，再評估中長期的安置方法。

骨瘦如柴眼瘀血 指沾糞便

警方指出，男童身上的傷勢據初步研判，有可能是以拖鞋等物拍打所致，而左眼瘀血則可能是頭部撞擊到牆壁後而產生的瘀血結果，但確實的原因還待進一步釐清。

男童父親則供稱，小兒子平日不聽管教，還會隨地大小便才會出手教訓，並要求舉手罰站，之前曾擔心是精神與發展的問題，有帶去就醫但還未確診，而不讓他穿衣服則是常會沾到排洩物，才會要他把沾到糞便的衣褲脫掉，並非虐打小孩。

父稱兒隨地便溺 出手教訓

據了解，該家庭屬「重組家庭」成員較複雜，29歲的爸爸帶著兄弟倆與育有1名9歲女童的37歲女子同居，爸爸平日在工地做粗工，過去並無通報記錄，並非列管家庭。全案昨天依兒少法及傷害等罪嫌函送法辦，並將釐清同居人是否也參與施暴，檢察官同時核發緊急家庭保護令，並限制其住居。

(中國時報)