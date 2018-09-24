7歲家暴兒被安置 慘遭11歲童欺負

2018年09月24日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南一名7歲幼童因家暴被社會局安置到寄養家庭，卻在1個月內遭同樣接受安置的另名11歲少年性侵達9次，直到寄養媽媽撞見才通報社工及警方介入，幼童家長指控台南市社會局評估失當，「烏龍安置」造成孩子身心嚴重受創，將委請律師控告並求償國賠400萬元。

據了解，7歲幼童因常遭繼父動手「教訓」，造成頭、臉受傷，被鄰居發現後報警，社工人員評估後認為繼父管教過當，且次數頻繁，今年3月中旬將幼童安置在寄養家庭，同住的還有一位曾被父親性侵也被安置的11歲少年。

2人在寄養家庭共用一間臥室，未料11歲少年竟多次趁著雙方獨處時，對幼童毛手毛腳，以口、手碰觸其性器官。幼童不堪侵害，還會假稱「寄養媽媽來了」阻止少年，但被識破或不從時，就會被少年毆打威脅；幼童嚇得不敢聲張，1個月內遭性侵達9次。

4月間，寄養媽媽撞見少年惡行，通報社會局及警方，但幼童家屬直到5月底才被告知。幼童家屬指控，這段期間想探視孩子都被社會局搪塞拒絕，6月中旬孩子安置結束返家才放聲哭訴，還責怪爸爸媽媽為什麼都不來看他，家屬氣憤，決定與社會局打官司討回公道。

幼童的繼父表示，他的確會動手打孩子，多半都打屁股，不小心打到頭、臉，就被人通報家暴，他多次抗告及說明，社工卻不採信，氣憤說要不是社會局堅持安置，怎會發生性侵害事件，已委請律師控告社會局，將聲請國家賠償。

台南市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任鄭妙君表示，社工是依法申請安置兒童，且寄養家庭發現異狀後，就立刻通報並隔離2名男童，處理過程都依規定進行，目前仍在國賠處理時效內，後續依照程序處理。

(中國時報)