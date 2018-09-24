鄉民要求踹共 蛋洗洩憤遭逮

新竹市虐童案延燒至今，下午一位陳姓男子到場丟雞蛋，試圖蛋洗住家。（翻攝畫面）

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中國時報
／竹市報導

新竹市3歲男童疑遭虐案，第一時間就在臉書社團上瘋傳、轉載，甚至有網友透過LINE群組分享，整起事件宛若滾雪球般延燒，不但鄉民留言痛罵，更有民眾前往男童生父租屋處執行「鄉民的正義」，警方已逮捕1名丟雞蛋男子，將依違反《社維法》裁罰。

網友留言表示「這根本比畜牲還不如了，欺負不會講話的！敢做不敢當，還要搬去哪？」、「真的是令人髮指，泯滅人性，喪盡天良」、「今世還有這種事發生，應當把這對狗男女抓去勞改」、「越看越氣，真的超想打爆他們的，垃圾」。

該起事件最早在爆料公社、新竹爆料公社等多個臉書社團曝光，之後瘋狂被轉貼，連LINE也不斷分享，鄉民群起留言爆罵，連警方也被鄉民們質疑第一時間處理不夠積極，更有民眾聚集到「案發現場」，拍打門窗要求「踹共」，但男童父親與同居女友已不在家，部分民眾見洩憤對象不在，及警方強力巡邏才無趣離去。

在網路與新聞報導的擴散效應下，昨天中午更有男子至現場丟擲雞蛋，當場遭警方逮捕並依社維法裁罰3000至6000元，檢方也籲請民眾理性冷靜判斷，靜待檢警調查，不可以暴制暴動私刑。

房東與站在第一線救出男童的警方更是無端受網友攻擊，警方遭網友質疑為何不在第一時間安置孩子、收押生父，但根本搞錯對象，警方並無此權力，無端成為眾矢之的的警方只能在網路回應偵辦進度，甚至向網友解說法令。

男童父親租屋處成了教訓標的，房東無端捲入事件，為免房屋遭到惡意毀損，加上對男童生父做法相當不滿，已要求生父退租，並將大門上鎖貼出招租廣告，以此公告民眾此處並非施暴父親住處，成為整起事件最無辜的第三者。

(中國時報)

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