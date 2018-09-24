社會景氣差 助長悲劇發生

2018年09月24日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

據統計，台灣每10分鍾就有一件虐童案發生，令人怵目驚心！專家認為，造成虐童案年年攀升的重要原因，包括社會景氣差，造成父母情緒壓力大、酗酒、吸毒，都助長虐童悲劇。

精神科醫師指出，虐童案會發生，父母的婚姻關係往往是最大因素：因為情感的失落，或是工作社會壓力大，而忽略孩子、不願給予關愛，甚至把孩子當情緒出口，「不把自己的孩子當孩子」。

馬偕醫院精神科主治醫生陳喬琪也表示，虐童案通常和父母的婚姻關係有很大關聯，因為夫妻失和，就會影響對孩子的教養方式，特別那些「不是在預期中誕生的孩子」，最容易受到忽略或是虐待，是令人非常痛心的事情。

三總兒童青少年精神科主任醫師葉啟斌表示，孩子雖是夫妻共同結晶，但父親對新生命沒有經過10月懷胎，往往較難有參與感，尤其國內男性普遍難以在婦女懷胎過程時投注與母親等量的重視；但若父親在母親懷胎過程，願意透過胎教關心孩子的健康發展，討論未來如何給予營養等，就能彌補這段其間的不足。

這次虐童案發生，除了母親的缺席，葉啟彬表示，更多是來自父親新伴侶的「競爭關係」，因為人都一定會爭地盤，為了獲取男性的關注，後來者可能會透過刻意忽視、或是虐待前妻的孩子來鞏固自己的地位。

葉啟彬指出，虐童案的發生，「絕對都不只是在一個時間點突然發生」，一定是夫妻婚姻已經亮了紅燈就已經開始，此時雙親甚至會翻臉，不認為這是自己的小孩。他指出，幼小的孩童一旦遭受虐待或被刻意忽略，心靈一定會有創傷，將來長大會內化成憂鬱、躁鬱，也會外化成施暴者，未來對社會也會造成負擔。

(中國時報)