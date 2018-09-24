虐童可判5年 兒少法加重刑1／2

2018年09月24日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

新竹傳出3歲小男童遭父親及同居女友凌虐案，各界嘩然，負責偵辦婦幼保護案件的檢察官認為，小男童的父親、同居女友若被查出涉及凌虐的具體事證，可能涉犯《刑法》「妨害幼童自然發育罪」，該罪屬於公訴罪，最重可判刑5年，並且須依《兒童及少年福利與權益保障法》規定加重其刑二分之一，刑責並不輕。

新竹1名3歲小男童，因父母離婚由父親照顧，母親日前前往探視時，竟發現兒子全身赤裸站在玄關，雙手臂還綁有束帶，大腿、臀部跟臉部還有瘀青傷痕，認為兒子遭到凌虐，立即報案處理，警方認為，男童父親與同居女友疑管教過當，依違反《兒童及少年福利與權益保障法》及《刑法》傷害罪送辦。

檢察官除依《家庭暴力防治法》第31條規定對兒童父親及同居女友核發緊急家庭保護令外，訊後並諭令父親、同居人2人限制住居，目前檢方正調查釐清男童父親及同居人的犯行，是否已達到凌虐程度。

如果檢方查獲男童父親、同居女友確涉凌虐男童事證，依《刑法》第286條第1項「妨害幼童自然發育罪」規定，「對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處5年以下有期徒刑」，該罪屬非告訴乃論之罪(即公訴罪)，不論男童母親是否提告，檢方都必須依法主動偵辦。

檢察官說，《兒童及少年福利與權益保障法》第49條規定，任何人對於兒童及少年不得身心虐待，另同法第112條規定，成年人故意對兒童及少年犯罪者，加重其刑二分之一。因此若檢方調查認定男童父親及其同居人凌虐，依法還要加重其刑二分之一。

(中國時報)