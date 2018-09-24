10月底 軍方擬派副部長層級赴美！美台國防工業會 嚴德發不去

10月底舉行的美台國防工業會議，國防部長嚴德發將不會出席。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

10月底在美國舉行的美台國防工業會議，美方依例邀請國防部長嚴德發出席，而嚴德發是否赴美參加，備受外界關注。儘管軍方強調嚴德發是否出席仍在評估中，但據透露，嚴德發確定不前往，軍方將派國防部副部長層級官員赴會。

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軍事交流 嚴樂觀其成

美台國防工業會議已舉辦16次，今年是第17屆，過去曾有兩位國防部長曾與會，即2002年扁政府時期的湯曜明與2008年馬政府時期的陳肇敏。在美國實施《台灣旅行法》後，台美如何進行軍事交流與高層互訪，一直是綠營關切重點。

今年的「美台國防工業會議」將於10月28日至30日在美國馬里蘭州首府安納波利斯舉行。嚴德發於5月曾在立院表示，他考慮親自出席該項會議。在《台旅法》實施後，嚴德發對台美交流態度皆樂觀其成。

軍方官員說，嚴德發對赴美訪問，抱持開放態度，但訪美的性質與時機，則需要審慎評估，希望能對等且有實質助益，而不是為了訪問而訪問。

訪美時機 需審慎評估

經討論後，軍方官員說，軍方官員說，參加美台國防工業會議的成員，主要是國防產業廠商而非美政府官員，這樣的場合，不一定要國防部長出席；更有軍方官員認為，由於與會者都是軍火商，國防部派一位局長代表即可，不需要派太高層級出席。

去年會議 張冠群率團

去年舉辦的台美國防工業會議，由國防部副部長張冠群率團赴美與會，而美方官員則有美國在台協會主席(AIT)莫健和美國國防部負責亞太安全事務的代理助理部長海大衛等人出席。

國防部稍早表示，嚴德發是否赴美參加會議正持續協調規畫中，將針對會議研討內容、美方出席人員層級、獲致國防外交效益及尊重立法院開議期間等綜合評估後，再決定出席人員層級。

(中國時報)

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