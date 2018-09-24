軍火商大拜拜 流於形式

2018年09月24日 04:10 中國時報 呂昭隆

舉行16次的美台國防工業會議，已流於形式，食之無味，棄之可惜。我方年年參加，但美國軍火商從未正眼看待我廠商，連當大哥旁的小弟都沒資格，根本打不進美國軍火業的供應鏈，所謂工業合作伙伴，只是空談。國防部長嚴德發不去，是對的。

這些年，台灣廠商其實都不想去了，覺得浪費金錢和時間。蔡政府上任第1年，組團拉著廠商去，看在新政府面子上，廠商還是去捧場，但也心知肚明，去再多次，花再多時間，也拿不到美軍火商的訂單。

所以綠營才在今年5月邀美商來台灣，在高雄舉辦台美國防產業論壇，給廠商一個希望，並省掉舟車勞苦。對廠商而言，既然以後台灣會年年辦，去美國的意願更低了。

再就國防部的立場言，美台國防工業會議是2002年首次在佛州舉行，由於是第一次辦，軍方很重視，且我國防部長湯曜明與美國防部副部長沃佛維茲均出席，陣勢極大，頗受矚目。自此之後，這個會議的焦點便是美國務院和國防部派了什麼層級官員與會，演說又說了什麼話，至於出席的軍火業者反成配角，台灣去的人，多半是與軍方有淵源的退役軍官或學者。

不過隨著美台蒙特瑞高層戰略會談及國防檢討會談等對話管道建立，台美軍事交流已制度化，而且是政府對政府的對話，國防工業會議的角色功能就逐漸被邊緣化，在馬政府後期，美甚至不再派資深官員出席演講，反而是在野的民進黨相當熱心參與。

不可諱言，軍方與軍火商打交道，還是非常謹慎，即使是今年第一次在台辦的台美國防產業論壇，嚴德發也沒有參加，只派國防部軍備副部長張冠群到場，且張未致詞，在開幕式結束後即低調離席。前國防部長馮世寬的演講也臨時取消。

美台國防工業會議是到了改弦易轍的時候了，如果形式不變，年年只是軍火商大拜拜，軍方可考慮降低層級，派個中將軍備局長與會即可，並把重心轉移到在台灣辦的台美國防產業論壇上。

(中國時報)