忙忙到深更 選務鬧人力荒

2018九合一選舉公投綁大選，造成選務人員大出缺；圖為2008年總統大選綁公投開票情形。（本報資料照片）

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中國時報
地方中心／連線報導
2018選舉選務人員概況一覽表

2018九合一選舉，全台選務人力恐開天窗！迄昨6都16縣市缺額高達5萬7千餘人，以新北、桃園缺萬人以上最驚人。地方選委會無奈表示，目前只能盡力協調補齊人力。目前的困難是教職人員不願承擔選務，分析原因與年改、預估開票至到深夜有關係。

公投屬中央權責，經費預算由中央編列，包括各公投案之選舉公報及選票印製都由中央負擔。各投開票所主任管理員、主任監察員、管理員及監察員，除領有原有之工作人員津貼；另針對公投部分，每1案加發200至150元。但是，公投案津貼以5案為上限，主任管理員最多可加發1000元，主任監察員、管理員與監察員最多加發750元。雖有津貼可領，但各縣市選委會為了補齊人力叫苦連天。

台北市選委會副總幹事余淑女宜表示，年底選舉所需2萬1000多名選務人員，人力均到位，但公投案可能多達10案，因此中選會已核定給各地選委會增加6名選務人員，包括4名管理員與2名監察員，北市1563個投票所必須再找9378人。

台中市選委會總幹事盧政遠指出，目前公務人員部分已補足，但教師人員尚不足4500餘人，已由教育局函請不足額的學校足額派員，並通知於10月5日前補足人力，另各區公所亦積極招募人力中。他說，因預期年底投票合併公投作業時間可能至深夜時段，教師們覺得太累，不想投入。

新竹縣政府民政處長吳聲祺表示，新竹縣選務人員加計公投總共要增加2000多名，以尋求學校教職人員幫忙為主，也請教育處協助幫忙找人手，若仍不足再朝行政機關尋覓。

苗栗縣政府民政處長彭基山表示，目前選務人員缺額嚴重，光公職選舉就需5000多人，今年加上公投，總共要7000多位選務人員，目前缺額約2000人，且公教人員比例不到位，正努力招募。

桃園市目前缺額近8000人，若要加上公投，選委會評估，還要增加6、7000人，總缺口將近1.5萬人。曾擔任選務人員的教師認為，過去選舉沒有公投還能勉強應付，不過這次有多個公投案，政府又大砍教師年金，就算加上1000多元津貼及補休也不划算，竟然還期望我們多做？

(中國時報)

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