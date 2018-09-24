公投人力預算 政院承諾支援

2018年09月24日 04:10 中國時報 鄭舲 、何冠嫻、 沈揮勝 、 陳世宗 ／綜合報導 、何冠嫻、／綜合報導

各地方政府都喊選務人力不夠，行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，依照《公投法》，只要公投成案就必須執行，因此技術上的人力或經費，行政院會全力協助。

Kolas Yotaka指出，主計總處了解中選會所需的人力和預算，但詳細數字要等確定公投案成案數，才能確定需要編列多少經費。無論如何，行政院都會盡力促成，以第二預備金支應。

中選會副主委陳朝建說，中選會不會預設立場，將依法辦理。陳朝建說，全國投開票所共有1萬5886所，有關公投的開票作業，希望以深夜前開完為原則，方案也經由委員會審議，招募也依進度辦理，會藉由選務人員的工作費用適度提高與補休，辦好選務。

中彰投苗首長會議昨通過苗栗縣長徐耀昌提案，建議九合一選舉避免合併辦理公民投票。這項主張，也將透過台中市長林佳龍代表在行政院會提出。但是苗栗縣長徐耀昌昨表示，提案公投脫鉤是盼能簡化選舉流程，並無否定兩者合辦的便利性，更無任何政治意圖或考量。他強調，修法前會尊重現有法定體制，並盡力招募選務人員，盼11月24日選舉能順利進行。

南投縣長林明溱強調，選舉、公投脫鉤，比較能預防混亂狀況發生，確有其優點。但如果能夠做到不亂、投票與選務能順利進行，合併舉辦也沒什麼不可；將以黨中央決定為依歸，遵循黨中央的指示。

台中市長參選人盧秀燕是反空汙公投的發起人，盧團隊發言人吳皇昇說，經詢問徐耀昌縣長後，了解他是向中央轉達對人力不足的憂慮，並提及中央必須正視這個問題來協助解決，沒有要求公投須跟大選脫鉤，這點須先說明。

反核食公投發起人郝龍斌昨晚亦表示，徐耀昌是希望中央政府能肩負起更多責任，協助地方政府，解決選舉當天人力不足的問題，否則勢必會影響當天選務工作。

至於民進黨是否會在新會期提出修正《公投法》，民進黨團幹事長李俊俋明確表示「不會」。他說，公投法沒有規定公投一定要綁大選，是通過相關程序後，若遇有大選就配合舉行，因此就依《公投法》規定辦理。

(中國時報)