公投人力預算 政院承諾支援

友善列印
中國時報
、何冠嫻、／綜合報導

各地方政府都喊選務人力不夠，行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，依照《公投法》，只要公投成案就必須執行，因此技術上的人力或經費，行政院會全力協助。

Kolas Yotaka指出，主計總處了解中選會所需的人力和預算，但詳細數字要等確定公投案成案數，才能確定需要編列多少經費。無論如何，行政院都會盡力促成，以第二預備金支應。

中選會副主委陳朝建說，中選會不會預設立場，將依法辦理。陳朝建說，全國投開票所共有1萬5886所，有關公投的開票作業，希望以深夜前開完為原則，方案也經由委員會審議，招募也依進度辦理，會藉由選務人員的工作費用適度提高與補休，辦好選務。

中彰投苗首長會議昨通過苗栗縣長徐耀昌提案，建議九合一選舉避免合併辦理公民投票。這項主張，也將透過台中市長林佳龍代表在行政院會提出。但是苗栗縣長徐耀昌昨表示，提案公投脫鉤是盼能簡化選舉流程，並無否定兩者合辦的便利性，更無任何政治意圖或考量。他強調，修法前會尊重現有法定體制，並盡力招募選務人員，盼11月24日選舉能順利進行。

南投縣長林明溱強調，選舉、公投脫鉤，比較能預防混亂狀況發生，確有其優點。但如果能夠做到不亂、投票與選務能順利進行，合併舉辦也沒什麼不可；將以黨中央決定為依歸，遵循黨中央的指示。

台中市長參選人盧秀燕是反空汙公投的發起人，盧團隊發言人吳皇昇說，經詢問徐耀昌縣長後，了解他是向中央轉達對人力不足的憂慮，並提及中央必須正視這個問題來協助解決，沒有要求公投須跟大選脫鉤，這點須先說明。

反核食公投發起人郝龍斌昨晚亦表示，徐耀昌是希望中央政府能肩負起更多責任，協助地方政府，解決選舉當天人力不足的問題，否則勢必會影響當天選務工作。

至於民進黨是否會在新會期提出修正《公投法》，民進黨團幹事長李俊俋明確表示「不會」。他說，公投法沒有規定公投一定要綁大選，是通過相關程序後，若遇有大選就配合舉行，因此就依《公投法》規定辦理。

(中國時報)

忙忙到深更 選務鬧人力荒 公投大選若脫鉤 綠營最樂 藍軍做…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。