公投大選若脫鉤 綠營最樂 藍軍做白工

2018年09月24日 04:10 中國時報 周毓翔

國民黨提出的三項公投提案，無論是反空汙、反深澳、反核食，處處打在民進黨政府痛處。然而在中區首長會議中，竟由國民黨籍苗栗縣長徐耀昌提議「公投勿綁大選」，並交由民進黨籍台中市長林佳龍向政院建議，萬一公投真的要與大選脫鉤，等於是為民進黨政府鋪了下台階，也讓國民黨拚了整年的公投變笑話。

當公投議題具有高度爭議性時，公投綁大選可以形成一股相互加乘的力量，是野黨拚選戰的絕佳催票工具，公投與選舉結合勢不可擋，若分開辦理，光是公投，很難動員公民去投票，遑論要500萬人投下同意票過關。

國民黨提出的三項公投，固然劍指林佳龍與蘇貞昌。但民間團體提出的同婚相關公投，亦可能衝擊深綠教會，對民進黨而言，在挺同與反同之間，支持哪方都不對，待公投過關後，如何處理，肯定更令民進黨頭痛。

然而國民黨的徐耀昌以地方人力不足為由，建議公投不要綁大選。這種理由何其荒唐，人手不夠，徐耀昌應該建議中央提供資源，怎麼會是要求兩者不要一起辦呢？如果民進黨真的趕在立院新會期去修改《公投法》第23條「公投案公告成立後半年內，應與全國性選舉同日舉行的規定」，豈不是遂了民進黨的心願？

徐耀昌這樣的建議，等於甩了國民黨狠狠一巴掌，也等於10項公投提案的募集與連署都做白工了，而那位還在中選會前絕食抗議的「以核養綠」發起人黃士修，他的努力與犧牲也白費了，只因為縣市政府沒人手搞公投綁大選。

(中國時報)