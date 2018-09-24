新聞透視－鄺麗貞選真的 藍告急綠竊喜

2018年09月24日 04:10 中國時報 莊哲權

後山台東百里侯選戰，在前台東縣長鄺麗貞23日於「保鄺麗 貞勇氣」臉書粉絲專頁發表參選聲明後，正式白熱化，此舉宣示她並非「候而不選」，是來真的，準備與國、民兩黨參選人對幹，進而打破原本藍綠五五波的僵局，令饒慶鈴的選情告急。

就怕賭爛票 影響選情

台東縣長選舉原本藍、綠對決，呈現膠著狀態，但鄺麗貞以一腔「雖千萬人、吾往矣」的勇氣，堅持參選，外界預測可能會有「賭爛票」投向鄺，對選情投下極大變數，如果綠營因此漁翁得利，後山恐藍天變綠地。

選戰開打以來，饒慶鈴均以「幸福縣政接班人」為競選主軸，加上民進黨執政不力劣勢，選情漸入佳境，情勢一度看好，台東縣長黃健庭甚至直言，2位參選人最大差別在於饒可以大聲說，就是要延續他的政策，而另一位則說不出口，所以大家會擔心台東9年來好不容易締造的好成績無法延續，是不是要「打掉重練」。

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪，擔任2屆立委，不僅有中央歷練，還走遍台東各角落，勤耕基層，並在綠營最弱的原鄉部落傾全力搶票，13年磨一劍，累積政治實力深且厚，被視為民進黨史上最強的台東縣長參選人，也是民進黨長期以來在台東最接近縣長的1次。

吳俊立消毒 效果有限

饒、劉勢均力敵，鄺麗貞的參選到底，讓選情翻天覆地，儘管她的丈夫吳俊立全力消毒，疾呼「忘記過去的恩怨，藍營要有史以來大團結」，不過鄺的得票數，仍是左右選情的關鍵少數。

地方人士表示，鄺麗貞是經歷過大風大浪的政治人物，她應該清楚，此番當選機率不大，她寧可背負破壞藍營團結罵名，還是要選，不管理由是為一吐怨氣、是來亂的，還是為立委選舉鋪路？現在只有一點可以確定，就是政治版圖一向是藍大於綠的後山勢必面臨翻盤危機，而綠營已在竊喜，感謝鄺麗貞全力參選到底。

(中國時報)