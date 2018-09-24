鄺臉書發表參選聲明 好壞都接受

2018年09月24日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

前台東縣長鄺麗貞登記參選，為後山選情投下震撼彈，23日她在甫成立的「保鄺麗 貞勇氣」臉書粉絲專頁，以影片發表參選聲明，強調要用創新的方式，打出一場美麗的選戰，讓台東更璀璨。

對此，國民黨台東縣長參選人饒慶鈴表示民眾自有智慧的選擇，而民進黨參選人劉櫂豪則認為對自己既定的步調沒有影響。

鄺麗貞22日在臉書成立「保鄺麗 貞勇氣」粉絲專頁，並於23日中午12時以走「文青風」路線的影片發表約2分鐘參選聲明，她先祝大家中秋節快樂，接著語帶感性地說，經過9年的淬勵，學習調整，學習等待，是一件值得珍惜的事，擁抱過去，不管好壞都謙卑接受。

鄺麗貞在縣長任內因出國風波而聲望大挫，她說，只有在風雨中成長的人才能挺立在風雨中，她永遠跟台東人在一起，她擘畫台東縣政未來，以經濟、社會、環境永續為主軸。

另有眼尖網友發現，鄺麗貞發布的第1波宣傳標題、整個版面設計與跑步的模樣，幾乎與民進黨籍新北市長參選人蘇貞昌的文宣有異曲同工之妙，如此巧合，引人遐想。

對於鄺麗貞發表參選聲明影片，饒慶鈴表示，台東是團結的國民黨，相信黨員是跟她站在一起的，也相信民眾自有智慧的選擇。

她說，以往所謂台東藍綠政治版圖移動，多數指的都是投藍的票轉而投綠，但是這次她發現，藍綠版圖移動出現微妙變化，因為民進黨執政績效欠佳的大環境因素，大家不想再過苦日子，所以這次反而是會有綠營的票轉投給藍營，所以她對選舉結果充滿信心。

而鄺麗貞的小姑、國民黨台東縣黨部主委吳秀華則表示，將依既定步驟繼續為饒輔選。

劉櫂豪則指出，前縣長吳俊立、鄺麗貞家族在地方仍具影響力，但是不管外在環境如何變化，仍按照既有的政策，一步一步往前走。

(中國時報)