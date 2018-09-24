韓國瑜嗆陳 叫謝長廷來輔選

2018年09月24日 04:10 中國時報 林瑞益 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

選情緊張，花媽急回防！總統府祕書長陳菊23日回高雄，陪市長參選人陳其邁參香拜票，高喊年底新世代接棒，並影射韓國瑜「不曾為這塊土地流過一滴汗」、「高雄人那麼好騙？」韓國瑜則笑說，既然花媽都來了，陳其邁是否也要請前前市長謝長廷來輔選？

花媽昨天陪陳其邁到三民區灣子內朝天宮參加座談會，細數她在高雄的政績之外，也力捧陳其邁是民進黨新世代代表人物之一，善於協調、具執行力，絕對能讓高雄更有發展。

陳菊話鋒一轉，暗批「一個對高雄的路都不清楚的人」隨便罵2句，高雄人有這麼好騙？難道高雄又老又窮？高雄要發展賭場？只適合發展殯儀館？她強調，台灣民主發展至今，要包容不同的意見與聲音，「但哪一個政黨對台灣民主流血流汗？只有民進黨！」

陳其邁表示，民進黨在高雄努力20年，他實在很不相信，「會輸給半年的抹黑，以及假新聞、假訊息。」

他說，華邦電將到高雄投資，全世界都看高雄好，但卻有人看衰，或許這人剛來不久，不知道高雄近年來的發展與進步。請大家肯定高雄多年來的努力，高雄於2013年獲得宜居城市大獎，許多朋友告訴他，高雄是個好地方，以後要搬到高雄。

對於相關影射，韓國瑜表示，陳菊並沒有指名道姓，所以他不回應這種批評。

不過，日前台灣旅客受困日本，駐日代表謝長廷援救效率飽受批評，連陳其邁受訪提及此事都說「該檢討就檢討」，韓國瑜昨天語帶揶揄表示，既然陳菊已下來輔選，是否也請前前任市長謝長廷也到高雄幫陳其邁輔選，替高雄未來發展提供一些意見。

(中國時報)