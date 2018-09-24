柯為徐欣瑩站台 稱朋友關係

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲日前三度替民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台，但徐至今未簽「柯Ｐ認同卡」，引發外界議論，認同卡的簽署標準也備受質疑。柯文哲23日解釋，那不叫「認同卡」，也不是唯一的標準，當時出發點只是想宣傳台北市過去4年做的東西，而且他與徐認識超過15年，站台是出自朋友關係。

年底選舉，台北市長柯文哲是不少參選人爭取同台的熱門人選，柯文哲競選辦公室為避免過多與柯不熟識的人要求站台輔選，希望有意與柯同框的參選人，必須認同柯P的16項市政理念，做為評估柯是否同台的依據。

不過，「柯P認同卡」推出後不如預期，據了解，至今僅有市議員參選人洪士奇、王致雅等於10餘人簽署，但柯22日三度赴新竹替未簽認同卡的徐欣瑩站台，遭外界質疑柯站台標準不一。

柯文哲昨表示，「那不叫認同卡，而是政治價值與主張」，且不是站台與否的唯一標準，當初會推出最主要目的，在於宣傳台北市過去4年來所執行的政策，柯也坦言，「政治上不見得每個人百分之百認同」。

柯文哲進一步表示，當初認為如果不認識的參選人要來造勢，總要有一個標準，彼此先互相認識，因而產生認同卡，但實際上還是會有親戚、朋友關係，他與徐欣瑩認識超過15年，彼此是朋友關係。

對此，有簽署「柯P認同卡」的洪士奇認為，各縣市施政的狀況不一樣，不會覺得柯幫沒簽認同卡的徐欣瑩站台不公平，當初因為認同柯理念所以簽署，一方面拉抬人氣，同時也要扮演監督角色，確認柯是否落實自己提出的16項理念。

(中國時報)

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