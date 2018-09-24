燃煤害健康 侯盼蘇苦民所苦

國民黨新北市長參選人侯友宜（右二）23日到中和福和市場拜票，一名女攤商熱情地對侯比出大拇指，為他加油打氣。（黃世麒攝）

友善列印
中國時報
、吳岳修／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌一再批評對手「同一片天空」影片造假，國民黨新北市長參選人侯友宜23日反擊，燃煤電廠嚴重影響環境與健康，老縣長卻對深澳電廠的立場遲不表態，望其能「苦民所苦」；朱立倫也替侯幫腔，指影片內容是「示意」，會造成汙染不是他或侯友宜說的。

侯友宜23日至中和區福和市場掃街拜票，他受訪時表示，燃煤電廠造成環境跟市民健康傷害，這是重大公共民生議題，國際社會都已經為保護下一代淘汰燃煤電廠，他也希望蘇貞昌老縣長「苦民所苦」，和他一起反對深澳燃煤電廠；市場拜票後，侯友宜轉往「金門旅台鄉親侯友宜後援會」成立大會，金門縣長參選人楊鎮浯也特別現身力挺。

朱立倫表示，深澳燃煤電廠會造成汙染是眾所皆知的事，並非朱立倫或侯友宜說的，所有學者及專家的研究報告內容都如此論述，深澳電廠目前是一塊空地，未來如果興建完成就造成汙染，不管是台大或中興的研究都已證明，這也是大家都知道的事。

侯友宜宣布競選總部將於本月30日正式成立，是個「市民總部」，當晚總部有場電音派對，媒體詢問是否借鏡「虧雞福來爹」和柯P及會否親自下場刷碟？侯友宜自嘲，要他刷碟沒問題，只怕大家都跑光光，他很歡迎柯P和台南市長參選人林義豐一起參加。

(中國時報)

柯為徐欣瑩站台 稱朋友關係

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