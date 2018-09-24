學測改選考 頂尖科系爭更凶

2018年09月24日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

明年（108學年）大學個人申請、繁星推薦從原本至多能參採學測5科降為4科，就個人申請管道專家分析表示，降低參採科目，對絕大多數考生是減輕壓力，但對一些以頂尖科系為目標的考生，壓力可能更大。

過去考生參加大學學測必考5科，明年改為選考，大學個人申請、繁星推薦參採學測成績，也由至多5科降為4科；另大學招生有約6成是以個人申請招進來，這已是高中生升大學最主要的管道。教育部希望藉由減少參採科目，降低高中生的學習及考試壓力。

考科抓放 減輕考試壓力

明年個人申請參採學測科目從至多5科降為4科，基隆八斗高中校長黃致誠表示，以前學測5科都要考，有些考生數學科或英文科明明很爛，還是要花時間去準備，這讓他們痛苦。明年起，學測改為選考，大學個人申請招生至多參採學測4科，考生可以放掉自己不擅長的1、2科，壓力勢必減輕。

搶進名系 平時得更用功

但升學專家劉駿豪說，對以頂尖科系為目標的考生來說，壓力不減反增。他以各大學醫學系、牙醫系為例，今年學測5科總級分72至75級分可通過一階篩選而進入二階，但明年改為參採4科後，58級分要讀醫學系、牙醫系相當牽強，59級分比較有機會。

他以明年9個醫學系及所有牙醫系為例，均參採「國英數自」4科，考生僅能有1科14級分、其他3科都要考15級分，只要考試時有小失誤，就與醫學系絕緣。

劉駿豪再舉台大外文系說，今年學測英文科15級分及5科總級分69級分以上可以進入二階，離總級分滿分75級分，還有一些可失誤的空間。但明年此系參採「國英數社」後，考生這4科每科幾乎都要考15級分、總級分59或60級分才能進入二階。對社會組學生來說，學測數學科要考15級分，高中階段要花很大力氣學習才行。

招聯會執行秘書、清大教務長戴念華說，明年個人申請至多參採4科，有些校系甚至只參採3科或2科，這對絕大多數考生來說，壓力一定是減輕的。對於少數頂尖科系明年參採4科，考生可能每科都要考滿級分才可能錄取，他認為，這些科系不管參採幾科，競爭都一樣激烈。

(中國時報)