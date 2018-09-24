陽明大學談合併 清交積極爭取

2018年09月24日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

清大校長賀陳弘昨（23）日表示，該校已組成「與國立陽明大學合校發展委員會」，將全力推動與陽明合併；一旦成功，有些領域立即進入世界百大。交大則說，早就準備好要跟陽明談合併。不過陽明大學表示，9月26日臨時校務會議才會決定未來是否要走合併之路。

2、3年前，陽明嘗試與交大談合併，交大校務會議先通過和陽明合作的備忘錄，反倒是陽明自己在校內搞不定，導致此案擱淺。不過最近陽明重新與交大、清大接洽談合併事宜有新進展。

陽明大學師生組成的校務規畫小組已拜訪清大，雙方交流合校的可能性，互動非常正面。清大隨後召開校長座談會及校務會報，取得學校行政主管、各學院院長、教師會、學生會及校友會的共識後，已組成「與國立陽明大學合校發展委員會」，將積極爭取與陽明合併。

賀陳弘表示：「清大與陽明的合校堪稱台灣高等教育的另一項『玉山計畫』，讓世界看見台灣的新高峰。」根據初步數值模擬，陽明若與清大合併，在幾項主要的世界大學排名中，將有立即進入百大的效益。

賀陳弘強調，世界排名的進步並非雙方爭取合校的主要著眼之處，兩校更重視的是十年樹木百年樹人，要提供兩校學生更多元的跨域學習機會。

交大副校長陳信宏則說，之前交大校內就已通過和陽明談合併一事，但當時因為陽明難配合而未成功，但這項決議現在依然有效。因此，對於兩校合併，交大可說「早就ready（準備好）」，正在籌組成立的醫學院也邀陽明加入，期待兩校未來能合併。

不過陽明大學主秘陳怡如表示，學校9月26日召開臨時校務會議，討論中長程校務發展，到時候才會決定是否往跟他校合併的方向走。

(中國時報)