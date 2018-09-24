升學改門檻 繁星推薦搞矛盾

2018年09月24日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

明年（108學年）大學繁星推薦招生至多以學測4科成績為門檻、但卻又要看考生在校成績百分比，高中教師質疑，「這非常矛盾，學生也無法適性學習」。不過招聯會表示，考試招生方案不應該搞亂高中教學，高中教育要正常，學生每一科都要學。

為降低高中生的升學壓力，明年起，大學繁星推薦及個人申請參採學測成績，從原先至多5科降為4科；也就是自然組考生在學測時可以不考社會科、社會組考生可不考自然科，省事不少。

繁星推薦部分，考生學測成績要先達各校系要求基本門檻，之後再以在校成績百分比來比序，以決定是否錄取。現在大學約有15％學生以繁星推薦管道招進來，以今年（107學年）來說，繁星推薦提供1萬6993招生名額。

嘉義協同中學輔導組長黃仕親說，明年繁星推薦參採學測成績雖然降為至多4科，但仍要以高中在校成績百分比來比序，「這其實很矛盾」，因為看高中在校成績相當於每一學科都採計，並未降低學生學習壓力。繁星推薦原本是要讓偏鄉、弱勢學生進好大學，如果在學時每科成績都要非常在意，這對他們不利。

黃仕親認為，繁星推薦的遊戲規則應該調整，可繼續以學測成績作為基本門檻，但不應同時又採計高中在校成績，或可由各校系自訂比序科目，譬如中文系再比學測國文成績、英文系比英文成績來分高下。

全國高級中等學校教育產業工會副秘書長、泰山高中老師黃文龍說，現在大學繁星推薦招生比例幾乎達15％，各高中排名前50％學生可參加此一管道，如果繼續以在校成績百分比（如前1％、前2％等）來分高下，各高中校內競爭將很激烈，可能又會出現「恢復聯考」的聲音，對台灣教育發展不利。

招聯會執行秘書、清大教務長戴念華表示，明年升大學考招制度改變，高中教育仍應維持正常，學生每個科目都要學，只是在升學時有些科目不考。繁星推薦仍將參採考生高中在學時的表現，目前不打算改變。

(中國時報)