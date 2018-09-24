健康秋烤 雞腿、香腸先煮再烤

2018年09月24日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

中秋烤肉已成為全民運動，但營養師指出，食物中的蛋白質、脂肪、碳水化合物在高溫100℃以上長時間燒烤會產生致癌物質，建議難熟的肉品最好先煮熟再烤，以免邊吃邊「中毒」。

台安醫院體重管理中心組長、營養師劉怡里表示，蛋白質在高溫燒烤下不僅易烤焦，肉品的油脂一旦滴落至高溫的木炭，會產生白色油煙，油煙再燻回肉品，此時就會形成多環芳香化合物，吃下易致癌。

劉怡里建議，較厚的的肉片或雞腿、香腸等不易熟的肉品，可以先煮熟再烤，減少高溫燒烤時間，並盡量少吃雞翅、雞屁股等油脂高的肉品，減少油脂滴至木炭上。

不過畢竟一年一次烤肉，想要盡興又兼顧健康，劉怡里也提出「解毒」吃法，就是多吃蔬果，包括香菇、金珍菇、花椰菜、芭樂、小番茄等，搭配肉品吃，就能利用蔬菜中的膳食纖維將毒素帶走，減低致癌風險。

蔥、薑、蒜更是解毒的好幫手，「一口肉，一口辛香料」可化解加工類肉品中的硝酸鹽；另外用維生素C高的水果取代汽水等含糖飲料，則可幫助消化。

台北醫學大學附設醫院營養室膳食供應組組長林郁茹也建議，烤肉時多選低脂或中脂動物性食品，包含去皮雞肉、豬里肌肉、蝦、蛤蠣、花枝或鯛魚片，減少食用香腸、火腿、熱狗、培根等含亞硝酸鹽加工品，並搭配蔬菜如蛤蠣絲瓜、奶油金針菇等，或用洗淨後的萵苣包裹肉類、增加攝取纖維，可以增加飽足感、促進腸道蠕動，避免大魚大肉吃太多。

吃月餅時，林郁茹建議可搭配無糖的茶或咖啡，將糖量吸收減少一半到三分之一，不要再配飲料，避免熱量爆表。

(中國時報)