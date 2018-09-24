青安房貸延2年 降利率寬限期

2018年09月24日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

申貸戶逾26萬戶的青年安心成家購屋優惠貸款，今年底到期，財政部承諾將再延兩年，不過，外界質疑目前1.74％的利率，與市場一般房貸利率相距不遠，甚至有民營銀行利率更低於這數字，對此，行政官員透露，近期財政部將邀請公股銀行等相關單位，檢討拉高額度、調降利率，以及放寬寬限期等空間。

逾26萬申貸戶受惠

開辦約9年的青年安心成家貸款申辦時間將至今年12月31日止，明年是否續辦引發外界關注。據瞭解，行政院立場是支持青年安心成家貸款方案續辦。財政部長蘇建榮也認為，公股銀行應善盡社會責任，為此今年到期後將再展延2年。

財政部資料顯示，青年安心成家購屋貸款，是由台灣銀行、土地銀行、合作金庫等8家公股銀行配合辦理，貸款額度上限為800萬元，寬限期3年，前兩年利率為郵局2年期定儲機動利率加0.345個百分點，目前利率為1.44％，第3年起利率為加0.635個百分點，即升至1.74％。

官員指出，這項措施實施至今已協助逾26.3萬戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額逾1兆元，申貸民眾年齡未達40歲者占75.92％。

10月評估調降利率

不過，外界質疑目前永豐銀等民營銀行房貸利率，不乏在1.7％至1.8％上下，甚至與銀行有往來，被認為為優質客戶的利率更可低於1.7％以下，青年安心成家方案利率幾已不具誘因。

特別是在房地產成交量築底之際，許多建商推出低自備、公司無息優惠貸款間，民間更有聲浪認為在協助青年購屋上，政府應再加把勁。

行政官員強調，政府住宅政策十分多元，除了內政部補貼租屋、社宅等措施外，地方政府也有對應補貼，不過為協助無自用住宅的年輕人擁有自己的居所，青年安心成家方案除了計畫續辦外，也將就貸款額度、利率及寬限期部分通盤檢討。

官員表示，檢討時包括房貸資金成本、國際利率走勢，以及房市發展都是評估重點。預期財政部可望在10月份邀請公股銀行研商，將評估降低利率空間，此外，雖然目前寬限期3年到期，個案可自行申請延長，最長到5年，未來是否可直放寬至5年，也將納入討論。

房產業者考慮跟進

不過，有公股銀行主管指出，目前利率水準已經相當的低，未來若要進一步調降，將會就銀行承做作業、風險及資金等成本評估。

房地產業者指出，首購族往往缺乏第一桶金，即自備款，這部分許多鎖定首購族群的建商，紛紛推出從2至3年無息公司貸款，並可搭配青年安心成家方案寬限期辦理，在薪水漲幅有限下，若未來青年安心成家方案的利率獲得調降，將可進一步降低青年購屋的門檻。

(中國時報)