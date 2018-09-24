搶食公教築巢優利貸 3強虎視眈眈

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中國時報
／台北報導

搶攻公教財管商機，公股銀行合縱連橫，爭取年底到期的公教「築巢優利貸」承辦權。據瞭解，目前受限《銀行法》承作不動產放款30％限額，兆豐銀、彰銀、上海銀、合庫及一銀擬組成「築巢優利貸聯盟」，與不受這項法令限制的台銀與土銀，競逐下階段承辦權。

公教「築巢優利貸」被視為可有效拉升房貸承作戶，甚至有助提升銀行其他業務能量的重要利基。

過去幾年分別由彰銀、華銀、國壽辦理，目前承辦單位為中國信託銀行，承辦時間至今年12月止，利率為郵局2年定儲機動利率加碼0.465個百分點。

公股銀行高層透露，由於目前利率僅1.56％相當低，亦即承辦利潤相當薄，加上又有法令限縮可放貸金額，為此合組團隊成了多家銀行共識。

包括彰銀、兆豐銀、合庫、一銀等都傾向組隊投標，上海銀行也有意爭取拿下承辦權，為此，5家銀行一拍即合，決定共組團隊。

這次築巢優利貸的收件時間至10月3日，並在10月16日下午放榜。外界預期，在利率方面，可望維持原先水準1.56％，或降低0.01個百分點最為可能。

至於，土銀、台銀不受《銀行法》72之2條，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額，及金融債券發售總額的30％限制。

銀行主管笑說，額度夠、能量足，為此將自行爭取，這也是台銀、土銀一貫以來的作法，形成三強搶食態勢。

(中國時報)

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