政府聘僱人員 改適用勞退

2018年09月24日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

政策買票？考試院日前發布各機關學校聘僱人員離職給與辦法，現有聘僱人員適用的離職儲金制度，將回溯從今年7月起改為適用勞退制度，不僅退休金「可攜」，只要符合條件還可選擇月退，預估近3萬人受惠。

以往各機關學校的聘僱人員因非公教人員，為保障退休生活，依規定必須繳納離職儲金，由政府提撥6％、聘僱人員自提6％，聘僱人員無論是聘用契約期限屆滿離職、在職死亡、或者是被解聘，離職時會一次發給儲金本息，但無法享有月退金，如果轉換機關或轉為勞工，年資就會中斷，不能攜帶累積。

考試院日前會銜行政院發布行政命令，將「各機關學校聘僱人員離職儲金給與辦法」，修正名稱為「各機關學校聘僱人員離職給與辦法」，並追溯從今年7月1日起施行，聘僱人員改適用勞退條例提繳退休金制度。根據去年12月的統計，受惠的全國聘僱人員有2萬8000多人。

銓敘部表示，兩者最大差別，在於離職儲金存入專戶後，只能固定以1年期定存利率孳息，沒有投資運用收益，改採勞退制度後，會由勞退基金投資運用，收益不能低於2年定存利率。

離職儲金只能一次領，改為勞退後只要符合年滿60歲、工作年資15年以上，就能選擇請領月退金。

不過，改適用勞退制度後，提繳金額適用勞退金級距表將稍微增加，以原本月薪4萬8000元為例，離職儲金提繳2700元，適用勞退級距為4萬5800元，就需繳納2748元，但勞退制度自提繳納部分可以免稅；過去離職儲金在離職後就能領，勞退金則是要等年滿60歲才能領。

銓敘部表示，今年7月以後新到職的聘僱人員，一律依照勞退條例規定提繳退休金；7月1日之前就已在職的聘僱人員可以在發布日起的3個月內，亦即在今年11月27日前，選擇是否要將7月1日以後的年資，改依勞退條例規定提繳退休金。

(中國時報)