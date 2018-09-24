頑皮世界長頸鹿猝死 遊客嚇呆

2018年09月24日 04:10 中國時報 莊曜聰 、 林縉明 ／綜合報導 ／綜合報導

5年多前從台北市立動物園「入贅」到學甲頑皮世界動物園的長頸鹿「霄順」，23日下午驚傳猝死，由於適逢秋節期間，遊客眾多，有人看到「霄順」步出休息區後，突然倒地嘔吐，隨後一動也不動，當場嚇傻，通報園方前來，園區工作人員及獸醫檢視後發現長頸鹿已經死亡，後續將進行解剖，釐清死因。

「霄順」是台北市立動物園長頸鹿菊忠跟長宵生下的第6個孩子，今年約7歲，當年園方為了豐富台灣圈養長頸鹿的基因歧異度，與台北市立動物園討論半年時間，以「借殖」計畫前來，搬運時是件大工程，前後就花了快6個小時。

霄順當初來到頑皮世界時身高近3公尺、體重265公斤，現在已經長到4公尺以上，體重也重達600公斤。園方表示，霄順早就適應園區環境，定期身體健康檢查都很正常，但就是瘦小一點。

牠跟差9歲的「依依」是老少配，雙方互動也逐年親暱，園方原本希望佳偶能早日有喜，但天不從人願，一直沒有孩子誕下，依依近年先走一步，沒想到霄順在中秋連假也突然暴斃，令園方相當錯愕不捨，將處理霄順後事並釐清死因。

台北市立動物園昨指出，頑皮世界定期回報照養紀錄與相關狀況，為釐清「霄順」突然倒地死亡原因，今天將派員前往了解，並協助相關病理解剖事宜。

(中國時報)