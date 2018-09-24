香港高鐵 帶旺零售旅遊地產

2018年09月24日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

圖為49名廣州遊客組成的「首發團」搭乘高鐵列車前往香港，歡度中秋佳節。（中新社）

香港高鐵小檔案

廣深港高鐵香港段昨正式通車，預計到2020年左右，廣深港高鐵年均客流將達8000萬人次，相當於把廣州、東莞、深圳和香港的常住人口移動兩次。相關概念中的交通、旅遊、房地產及教育類股票值得關注；尤其所帶來的人潮將帶給香港零售業重大紅利。而作為推進「粵港澳大灣區」下的標誌性建設，廣深港高鐵全線貫通加上不久前的港珠澳大橋通車，為資本市場帶來巨大的想像空間。

人潮帶來重大紅利

昨日上午7時由香港西九龍站首班發出的「動感號」，僅耗時19分鐘即抵達深圳北站，至此港深兩地步入「半小時生活圈」，也標誌著香港正式加入大陸國家高鐵網路，踏入高鐵新時代。

大陸網媒「華爾街見聞」報導，銀河香港國際分析師李嘉豪與王志文認為，在香港旅遊市場接近飽和的聲音不絕於耳之際，廣深港高鐵香港段開通將對香港零售業帶來龐大影響，將是直接受益者。據香港運輸及房屋局的預測，2018年的每日乘客量將達8萬100人，並將在2021年及2031年分別增加至9萬5000及12萬9300人。據此推算，短期內，每年或有2900萬乘客乘搭廣深港高鐵到香港。去年赴港旅客總數達到5800萬。

具備先天產業、地理與文化血緣優勢的粵港澳大灣區，在中共傾力推動下，崛起為世界第4大頂級灣區指日可待。部分具大灣區概念的優質交通、教育與房產股，值得留意。

資本市場空間無限

銀河香港國際表示，如果香港零售業受益於遊客人數增加，收租股亦有望受益。海港城因靠近西九龍站，相信將繼續成為香港表現最佳的購物中心，其母公司將受益。

港鐵公司採取「物業為主、鐵路為輔」的商業模式，透過提供鐵路服務得到鐵路沿線地產的物業發展權，對開發合作商招標共同發展商業或住宅地產，進而以極低資金投入享受因交通改善而促成的地產升值，鐵路的客流紅利亦有利於其商場物業的零售額增長，從而增加公司租金或經營分成。

(中國時報)