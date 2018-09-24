接軌大陸核心 加速產業布局

2018年09月24日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

廣深港高鐵香港段開通儀式23日在香港西九龍站舉行。香港行政長官林鄭月娥致詞時表示，26公里的香港高鐵和3萬8000公里的大陸高鐵連網後，不僅可促進粵港澳大灣區的發展，還可以把首都經濟圈、長三角經濟帶、珠三角經濟帶連成一氣，創造更多發展機會。

香港行政長官林鄭月娥表示，香港加入發展一日千里的國家高鐵網路，步入了高鐵新時代。高鐵香港段將「聯繫更遠，成就更多可能」，短短26公里的鐵路接入大陸段後，會貫通廣州、深圳、香港三個高速發展的粵港澳大灣區龍頭城市。

如此一來，林鄭月娥說，除了使大灣區的快速客運網路更臻完善，推動區內經濟、社會和文化交流之外，更透過京廣客運專線和杭福深客運專線，將香港連接至首都經濟圈和長三角區域，進一步接通大陸三大經濟圈，有助增強區域之間的協同效應。

廣東省省長馬興瑞談到，廣深港高鐵香港段正式開通，標誌著香港與大陸高鐵網實現無縫對接，大大縮短了香港與大陸的時空距離，使香港與廣東融入「一小時生活圈」，必將為粵港兩地的居民開展商貿合作、旅遊觀光、探親訪友提供更加方便、便捷、舒適的服務，為粵港合作提供更有力的支撐，為粵港澳大灣區的建設打下更堅實的基礎。

港區全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民表示，香港高鐵通到廣州後，接通了全國的高鐵網，對於產業的布局來說，「一小時生活圈」越來越接近直線化的時候，很多公司可以把不同的部門放在大灣區不同的地方，通過高鐵的連接，感覺就像在一個城市一樣，對產業有很好的幫助。

洪為民說，通過高鐵，大陸企業和商人經過香港去投資、工作，或在香港設立公司做國際窗口，會方便很多，成本也會降低。

(中國時報)