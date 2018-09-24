比搭飛機方便多了 23萬張票秒殺

高鐵西九龍總站「一地兩檢」流程

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中國時報
／綜合報導

廣深港高鐵香港段昨日正式通車，香港正式進入高鐵新時代。從香港可坐高鐵直達北京、上海、武漢等44個車站，直達北京僅需不到9小時。23日往返香港車票共售出超過23萬張，旅遊業尤其受惠，許多大陸民眾「搶鮮」赴港觀光，而香港昨日至少有10個高鐵旅遊團前往大陸各地。面對歷史性時刻，不少乘客興奮地在列車旁留影。

大陸中新社報導指出，廣深港高鐵香港段全長26公里，全程可通Wi-Fi，旅客則採取「一地兩檢」的方式過關。香港運輸及房屋局長陳帆表示，截至22日為止，大陸和香港共售出逾23萬張往返香港車票，若以香港政府此前預測日均客流量8萬人計算，即每月約240萬人，23萬此數字暫為預測約一成。

香港段23日通車後，可直達大陸北京、上海、石家莊等44個車站，從香港西九龍站出發，至北京西站執行時間為8小時56分鐘。

香港《明報》報導指出，23日上午，搭乘北京往香港首班高鐵的乘客李先生表示，除了想體驗一下新高鐵外，主要原因是雖然車票價格與機票相差無幾，但免去了機場提前2小時安檢排隊之苦。

香港文匯網報導稱，昨日不只有粵港兩地民眾「搶鮮」搭乘高鐵，搭乘首班車的旅客甚至有來自以色列等國的外籍旅客。同時，通車受惠最多的是旅遊業，深圳旅遊業者昨日就組織百人「高鐵迪士尼旅遊團」到香港迪士尼遊玩；香港旅遊業者也組織超過500人、10團的高鐵旅遊團前往大陸各地。

然而通車首日依舊出現小狀況，港鐵車務總監劉天成昨日表示，23日上午11時左右，香港段內電區路段同一時間有太多列車，導致電力裝置不穩，有列車一度停電，只有緊急照明系統。此外，還有一名深圳旅客因「忘了下車」坐過站，最後被罰款1500元港幣，這也是香港高鐵通車後第一張罰單。

(中國時報)

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