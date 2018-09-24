磁吸效應 台商憂台灣將被邊緣化

2018年09月24日 04:10 中國時報 林勁傑／台北—南寧報導

「廣深港高鐵」香港段昨正式通車，此為「粵港澳大灣區」建設的重要里程碑；也是目前大陸經濟實力最強、開放程度最高和最具創新活力的區域之一。去年，粵港澳大灣區GDP總量達10.07兆元；以0.6％的國土面積，占大陸4.56％的人口，創造了大陸12.17％的GDP。進出口貿易額是東京灣區的3倍以上。

對此，台商擔憂，隨著大灣區的兩大馬達金融與港口發展完備，台灣原有的地理優勢盡失，將徹底被邊緣化。但對台青來說也是機遇，不過稍縱即逝。

南寧台協副會長林大為表示，粵港澳大灣區經濟規模占大陸GDP的12％，城市常住人口近7000萬。尤以金融與港口為主力，大灣區下，香港為國際金融中心，深圳是創新金融之地，而廣州則以多所百年大學與完善的教育成為供應人才的腹地，於此將為此區產生磁吸效應，至少人才會爭相往此流動。

林大為分析，大灣區下港口規畫完整各司其職，如香港是國際運輸中轉站，廣州以連結大陸內地的河運、航運為主，深圳則扮演將高科技等產品出口至全世界的角色，吞吐量名列全球前三。徹底把台灣地理優勢剝奪與邊緣化，如高雄、台中或基隆等港口完全無法抗衡。

「火車一響黃金萬兩」，本身在廣西也從事房地產業的林大為，以這句房地產名言比喻，交通改變是經濟成長的動能，就像「廣深港高鐵」的貫通，讓粵港澳大灣區如虎添翼，同時，更開創台港澳青年更大的舞台。這裡需要香港與台灣相對國際化的人才，對台青來說是機遇，但機會稍縱即逝。

林大為說，粵港澳大灣區覆蓋層面包含福建跟廣西，23日已有香港人搭高鐵到桂林旅遊。當大陸有個媲美紐約、舊金山或東京的大灣區，台灣將望塵莫及。

(中國時報)